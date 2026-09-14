Зима може стати переломним моментом війни: Мінборони Польщі попередило про плани Росії

Цезарій Томчик – заступник міністра оборони Польщі, звернув увагу на тривожну тенденцію. За його словами, найближчі місяці можуть стати вирішальними для перебігу всієї війни, а атаки поблизу польського кордону є частиною ширшої стратегії Кремля.

Заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик заявив, що нещодавні атаки Росії неподалік кордону з Польщею мають на меті перекрити канали військового постачання для України. Посадовець висловив припущення, що прийдешні місяці, а особливо зима, здатні стати вирішальним етапом війни, і не на користь Києва. Про це він розповів у розмові з виданням TVN24.

За словами Томчика, у Москві вважають, що саме зима здатна стати проривним етапом у веденні бойових дій, тоді як Україна наразі потребує максимальної підтримки західного світу, аби вистояти та ефективно протистояти повітряним атакам.

Заступник голови польського Міноборони також звернув увагу на трансформацію російської стратегії за останні місяці. Раніше атаки мали характер нічних ударів із чітким початком і кінцем, тоді як зараз Кремль тримає Україну в стані безперервної бойової готовності, фактично здійснюючи обстріли цілодобово.

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Останні удари по заходу країни, за оцінкою Томчика, теж не є випадковими. Вони становлять своєрідну перевірку реакції НАТО та можливої готовності союзників надавати подальшу допомогу.

Посадовець розповів, що серед інформації, наданої американською розвідкою, фігурують і сценарії щодо європейських держав. Він утримався від розкриття конкретних деталей, однак зазначив, що події в Німеччині, такі як можливі диверсії та посилення гібридної війни в безпрецедентному масштабі, можуть повторитися в інших формах на кордонах, зокрема в країнах Балтії поблизу території НАТО. За словами Томчика, це цілком реальні сценарії, здатні перерости у значно серйознішу загрозу.

Раніше повідомлялося, що ексрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські політики ледь не потрапили під російську атаку під час подорожі залізницею з України до Польщі. Безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Волині приблизно за два кілометри від польського кордону.

Також відомо, що вночі 13 вересня спеціальний потяг, на борту якого перебували європейські радники з питань безпеки та Борис Джонсон, зупинили неподалік кордону з Польщею, а пасажирів евакуювали.