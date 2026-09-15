Виробити можна 60% потреби: ексголова "Укренерго" назвав проблеми енергосистеми України

Колишній керівник "Укренерго" розкрив невтішну статистику щодо темпів відновлення енергетичної генерації в Україні. За такою динамікою подолати дефіцит потужностей вдасться лише через десятки років.

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що головною проблемою української енергосистеми залишається суттєвий дефіцит генеруючих потужностей. За його словами, темпи будівництва нової генерації суттєво відстають від реальних потреб країни. Про це Кудрицький розповів у студії "Шелтера".

Ексочільник компанії наголосив, що ключове питання сьогодні – скільки нових електростанцій вдалося звести в Україні, і ситуація в цьому напрямку виглядає невтішно. За його оцінками, якщо темпи будівництва залишаться на нинішньому рівні, щороку вводитиметься лише 200-300 МВт нових потужностей, тоді як дефіцит становить 7 тисяч МВт, і кожен може самостійно підрахувати, скільки років знадобиться для його подолання.

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За розрахунками Кудрицького, наразі всі українські електростанції здатні виробити лише 60% від необхідного споживачам обсягу електроенергії. Дефіцит покривається переважно залученням графіків відключень.

Ексочільник "Укренерго" пояснив, що додаткове джерело – імпорт електроенергії з Європи, теж не є стабільним і гарантованим ресурсом. Ситуація може змінюватися впродовж кількох годин: у певний момент ресурс може бути відсутнім, потім з'явитися, а згодом знову зникнути, оскільки це динамічний процес.

За словами Кудрицького, споживання та виробництво в енергосистемі мають перебувати в постійному балансі – буквально кожну секунду. Тому якщо кількість працюючих електростанцій недостатня, а споживання зростає взимку чи в літні пікові періоди, доводиться відключати споживачів, аби уникнути повного та тривалого блекауту енергосистеми.

Нагадаємо, Володимир Кудрицький очолював правління "Укренерго" з 2020 по 2024 роки.

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