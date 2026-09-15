Помощь ВПЛ продлят автоматически: кто получит деньги без подачи нового заявления

Правительство упростило порядок продления пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц: тем, кто получал выплаты до конца августа, деньги могут начислить автоматически еще на один полугодовой период.

Кабинет Министров принял постановление № 1087 от 3 сентября 2026 года, которым скорректировал порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ, действующий с марта 2022 года. Как пояснили в Пенсионном фонде, новые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Главное изменение — для переселенцев, получавших выплаты до 31 августа, предусмотрено автоматическое продление поддержки ещё на полгода. Речь идёт именно о продлении уже назначенной помощи, а не о её автоматическом оформлении для всех владельцев справки ВПЛ. В ПФУ отмечают, что выплаты могут быть продлены только при условии соответствия действующим критериям программы.

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Отдельно урегулировали ситуацию с детьми, которым помощь назначалась без учета доходов родителей. Таким семьям выплаты также будут продолжены автоматически, без повторного заявления.

Кроме того, увеличили максимальное количество полугодовых периодов поддержки — с пяти до шести. Также уточнили порядок обжалования решений органов ПФУ: несогласие можно выразить руководителю соответствующего подразделения, а затем — в вышестоящий орган или в суд.

В Фонде подчеркивают, что дата 1 сентября относится к началу действия новых правил, а не к единому дню зачисления средств всем семьям. Если ожидаемого продления нет, следует обратиться в ПФУ, чтобы выяснить статус конкретной выплаты.

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