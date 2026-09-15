Допомогу ВПО подовжать автоматично: хто отримає гроші без нової заяви

Уряд спростив порядок подовження допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб: тим, хто отримував виплати до кінця серпня, гроші можуть нарахувати автоматично ще на один піврічний період.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1087 від 3 вересня 2026 року, якою скоригував порядок надання допомоги на проживання ВПО, чинний із березня 2022-го. Як пояснили в Пенсійному фонді, нові норми діють із 1 вересня 2026 року.

Головна зміна – для переселенців, які отримували виплати до 31 серпня, передбачили автоматичне подовження підтримки ще на пів року. Йдеться саме про продовження вже призначеної допомоги, а не про її автоматичне оформлення для всіх власників довідки ВПО. У ПФУ наголошують, що виплати можуть бути продовжені лише за умови відповідності чинним критеріям програми.

Окремо врегулювали ситуацію з дітьми, яким допомогу призначали без урахування доходів батьків. Таким сім'ям виплати також продовжать автоматично, без повторної заяви.

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Крім того, збільшили граничну кількість піврічних періодів підтримки – з п'яти до шести. Уточнили й порядок оскарження рішень органів ПФУ: незгоду можна висловити керівнику відповідного підрозділу, а далі – вищому органу або в суді.

У Фонді підкреслюють, що дата 1 вересня стосується початку дії нових правил, а не єдиного дня зарахування коштів усім родинам. Якщо очікуваного продовження немає, варто звернутися до ПФУ, щоб з'ясувати статус конкретної виплати.

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