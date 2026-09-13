Українцям можуть відмовити у пенсії: у 60 років виплати отримають не всі

60-річний вік не означає автоматичного призначення пенсії. Розбираємо вимоги до стажу цього року та варіанти для тих, кому його бракує.

Сам факт досягнення пенсійного віку не гарантує призначення пенсії за віком. 2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, пенсію можуть призначити пізніше — у 63 або 65 років. Про правила нарахування страхового стажу та способи отримати відсутні роки Фокусу розповіла юристка Ірина Гриценко.

Скільки стажу потрібно для пенсії 2026 року

Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, у якому людина звертається за пенсією.

Ірина Гриценко , юристка LEGAL STRATEGY

Саме від кількості набутого страхового стажу залежить, у якому віці людина зможе оформити пенсію: у 60, 63 або 65 років.

Цьогоріч діють такі вимоги:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Важливо, що стаж визначають за правилами, які діяли на момент досягнення людиною відповідного віку.

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Наприклад, якщо 60 років людині виповнилося у 2025 році, для неї застосовується вимога щодо стажу, яка діяла саме у 2025 році. Те, що за пенсією вона звернулася пізніше, цю вимогу не змінює, акцентує юристка LEGAL STRATEGY Ірина Гриценко.

Чому у 60 років можуть відмовити у пенсії

Якщо на день досягнення 60 років людині не вистачає необхідного страхового стажу, право на пенсію за віком у цей момент не виникає.

Проте це не обов'язково означає, що доведеться чекати до 63 років. Якщо бракує кількох місяців або років, людина може продовжити офіційно працювати та набувати страховий стаж.

Наприклад, якщо у 2026 році на момент 60-річчя людина має 32 роки та 6 місяців стажу, їй достатньо набути ще шість місяців, щоб виконати вимогу для призначення пенсії у 60 років.

Страховий стаж і трудовий — не одне й те саме

Після 1 січня 2004 року для визначення права на пенсію за віком основне значення має саме страховий стаж.

Він обчислюється в місяцях. Як правило, повний місяць зараховується, якщо за нього сплачено страховий внесок не менше мінімального. Якщо внесок був меншим, місяць може бути зарахований пропорційно сплаченій сумі, якщо закон не встановлює іншого правила.

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Періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуються за законодавством, яке було чинним на той час.

Водночас з 2 серпня 2026 року діють зміни, внесені Законом №4851-IX. Для визначення права на пенсію до страхового стажу можуть зараховуватися періоди роботи, за які ЄСВ фактично не сплачено через заборгованість роботодавця, якщо за ці періоди подано звітність із нарахуванням внеску не менше мінімального.

Тобто борг роботодавця перед Пенсійним фондом не в усіх випадках означає, що працівник автоматично втратить відповідний період стажу.

У 60 років можна залишитися без пенсії через недостатній страховий стаж Фото: pixels.com

Чи зараховується навчання до стажу

Навчання за денною формою до 1 січня 2004 року може бути враховане у страховому стажі, якщо для цього є відповідні документи та законодавчі підстави.

Після 1 січня 2004 року саме навчання, без сплати страхових внесків, за загальним правилом не формує страховий стаж.

А догляд за дитиною та декрет?

Період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може зараховуватися до страхового стажу за правилами, які діяли у відповідний період.

Для періодів після 1 січня 2005 року відповідна інформація, як правило, береться з Реєстру застрахованих осіб.

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Окремі правила діють щодо відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Період такої відпустки з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року включно також враховується при визначенні права на пенсію за віком. Тому відсутність сплати внесків за цей період сама по собі не означає, що його не зарахують.

Підтвердити відповідний період можуть, зокрема, свідоцтво про народження дитини, накази та індивідуальні відомості про застраховану особу.

Як враховується військова служба

Період військової служби до 1 січня 2004 року можуть підтверджуватися військовим квитком, довідками військових частин, архівними документами та іншими доказами, передбаченими законодавством.

Після цієї дати страховий стаж переважно визначається за даними Реєстру застрахованих осіб.

Для окремих категорій військовослужбовців та інших осіб закон встановлює спеціальний порядок підтвердження служби, якщо відповідної інформації немає в Реєстрі.

Якщо в Реєстрі відсутні певні періоди роботи або виявлено помилки, їх можна підтвердити документами Фото: iStock

Чи зараховується безробіття

До страхового стажу можуть включатися передбачені законом періоди отримання допомоги по безробіттю та окремі інші періоди отримання виплат у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Водночас саме перебування на обліку в центрі зайнятості без отримання виплати, яка за законом включається до страхового стажу, автоматично стажу не формує.

Що з роботою за кордоном

Періоди роботи в іншій країні можуть враховуватися при визначенні права на українську пенсію відповідно до міжнародних договорів та українського законодавства.

Після змін до закону №1058-IV, які набрали чинності 23 червня 2024 року, для визначення права на пенсію за віком у певних випадках можуть враховуватися також періоди роботи в країнах, з якими Україна не має відповідного міжнародного договору.

Для цього такі періоди мають зараховуватися до страхового стажу відповідно до законодавства відповідної держави.

Водночас іноземний стаж насамперед використовується для визначення права на пенсію. Якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором, він сам по собі не збільшує розмір української пенсії.

Що робити, якщо стажу для пенсії не вистачає

Є кілька способів набути відсутній страховий стаж.

Продовжити офіційно працювати. У такому разі за людину сплачуються страхові внески, і вона поступово набуває необхідний стаж. Добровільно сплачувати внески за поточні періоди. У 2026 році мінімальний страховий внесок за один місяць становить 1 902,34 грн. Придбати страховий стаж за окремі минулі періоди шляхом одноразової сплати ЄСВ. У 2026 році мінімальна сума такої сплати становить 3 804,68 грн за один місяць.

Також у передбачених законом випадках можна доплатити внесок за неповний місяць, щоб він був зарахований до страхового стажу як повний.

Як перевірити, скільки стажу вже є

Перевіряти страховий стаж варто не напередодні виходу на пенсію, а заздалегідь.Зробити це можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Інформація про страховий стаж, заробіток та сплату внесків міститься також у довідках ОК-5 та ОК-7.

Якщо в Реєстрі немає певних періодів роботи або містяться помилки, їх можна підтвердити документами в установленому законом порядку.

Якщо Пенсійний фонд не зарахував стаж

У такому разі насамперед потрібно з'ясувати причину. Слідом варто перевірити трудову книжку та інформацію в Реєстрі застрахованих осіб. За потреби можна подати додаткові документи — довідки, накази, відомості про зарплату, трудові договори та архівні матеріали.

У передбачених законом випадках можуть використовуватися й інші докази, а спір щодо стажу можна оскаржувати в суді.

Якщо необхідні для призначення пенсії відомості вже є в державних електронних реєстрах, вимагати від людини повторного документального підтвердження таких даних заборонено.

Що буде, якщо стажу менше 15 років

Якщо після досягнення 65 років людина має менше 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком за Законом №1058-IV вона не набуває.

За наявності встановлених законом умов така людина може претендувати на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Це не пенсія за віком, а окремий вид соціальної підтримки. Під час її призначення враховуються передбачені законодавством майнові та дохідні критерії.

2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Однак це не означає, що соціальна допомога автоматично призначається кожній людині саме в такому розмірі.

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"Якщо після досягнення 65 років особа має менше 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком за Законом № 1058-IV вона не набуває. За наявності передбачених Законом умов така особа може претендувати на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Це окремий вид соціальної підтримки, а не пенсія за віком. Під час вирішення питання про її призначення враховуються, зокрема, передбачені законодавством майнові та дохідні критерії", — пояснила експертка.

Нагадаємо, пенсійний фонд України оновив показники середньої заробітної плати, які використовуються для обчислення пенсій. Фокус раніше писав, що показник зарплати для розрахування пенсій зріс.