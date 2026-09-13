Украинцам могут отказать в пенсии: в 60 лет выплаты получат не все

60-летний возраст не означает автоматическое назначение пенсии. Разобрались с требованиями к стажу в этом году и вариантами для тех, кому его не хватает.

Сам факт достижения пенсионного возраста не гарантирует назначение пенсии по возрасту. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стаж меньше, пенсию могут назначить позже — в 63 или 65 лет. О правилах начисления страхового стажа и способах восстановления недостающих лет изданию "Фокус" рассказала юрист Ирина Гриценко.

Сколько стажа необходимо для получения пенсии в 2026 году

Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором человек обращается за пенсией.

Ирина Гриценко , юрист компании LEGAL STRATEGY

Именно от количества накопленного страхового стажа зависит, в каком возрасте человек сможет оформить пенсию: в 60, 63 или 65 лет.

В этом году действуют следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет;

в 65 лет — от 15 до 23 лет.

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Важно, что стаж определяется в соответствии с правилами, действовавшими на момент достижения человеком соответствующего возраста.

Например, если человеку исполнилось 60 лет в 2025 году, к нему применяется требование о стаже, действовавшее именно в 2025 году. Тот факт, что она обратилась за пенсией позже, не меняет этого требования, подчеркивает юрист LEGAL STRATEGY Ирина Гриценко.

Почему в 60 лет могут отказать в пенсии

Если на день достижения 60-летнего возраста у человека не хватает необходимого страхового стажа, право на пенсию по возрасту в этот момент не возникает.

Однако это не обязательно означает, что придется ждать до 63 лет. Если не хватает нескольких месяцев или лет, человек может продолжить официально работать и наращивать страховой стаж.

Например, если в 2026 году к моменту достижения 60-летнего возраста у человека будет 32 года и 6 месяцев стажа, ему достаточно будет накопить ещё шесть месяцев, чтобы выполнить требование для назначения пенсии в 60 лет.

Страховой стаж и трудовой стаж — это не одно и то же

После 1 января 2004 года для определения права на пенсию по возрасту основное значение имеет именно страховой стаж.

Он исчисляется в месяцах. Как правило, полный месяц засчитывается, если за него уплачен страховой взнос в размере не менее минимального. Если взнос был меньше, месяц может быть засчитан пропорционально уплаченной сумме, если законом не предусмотрено иное.

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Периоды работы до 1 января 2004 года учитываются в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.

В то же время с 2 августа 2026 года вступают в силу изменения, внесенные Законом № 4851-IX. Для определения права на пенсию в страховой стаж могут зачисляться периоды работы, за которые ЕСВ фактически не уплачен из-за задолженности работодателя, если за эти периоды подана отчетность с начислением взноса не менее минимального.

То есть задолженность работодателя перед Пенсионным фондом не всегда означает, что работник автоматически лишится соответствующего периода стажа.

В 60 лет можно остаться без пенсии из-за недостаточного страхового стажа Фото: pixels.com

Засчитывается ли обучение в стаж?

Обучение по дневной форме до 1 января 2004 года может быть зачтено в страховой стаж, если для этого имеются соответствующие документы и законодательные основания.

После 1 января 2004 года само обучение, без уплаты страховых взносов, как правило, не учитывается при начислении страхового стажа.

А как же уход за ребенком и декрет?

Период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может засчитываться в страховой стаж в соответствии с правилами, действовавшими в соответствующий период.

Для периодов после 1 января 2005 года соответствующая информация, как правило, берется из Реестра застрахованных лиц.

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В отношении отпуска по беременности и родам действуют отдельные правила.

Период такого отпуска с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно также учитывается при определении права на пенсию по возрасту. Поэтому отсутствие уплаты взносов за этот период само по себе не означает, что он не будет зачтен.

Подтвердить соответствующий период могут, в частности, свидетельство о рождении ребенка, приказы и индивидуальные данные о застрахованном лице.

Как учитывается военная служба

Период военной службы до 1 января 2004 года может подтверждаться военным билетом, справками из воинских частей, архивными документами и другими доказательствами, предусмотренными законодательством.

После этой даты страховой стаж в основном определяется на основании данных Реестра застрахованных лиц.

Для отдельных категорий военнослужащих и других лиц законом устанавливается специальный порядок подтверждения службы, если соответствующей информации нет в реестре.

Если в реестре отсутствуют определенные периоды работы или обнаружены ошибки, их можно подтвердить документами Фото: iStock

Учитывается ли безработица

В страховой стаж могут включаться предусмотренные законом периоды получения пособия по безработице и отдельные другие периоды получения выплат в системе общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время само по себе нахождение на учете в центре занятости без получения пособия, которое по закону включается в страховой стаж, автоматически не формирует стаж.

Как обстоят дела с работой за рубежом

Периоды работы в другой стране могут учитываться при определении права на украинскую пенсию в соответствии с международными договорами и украинским законодательством.

После внесения изменений в закон № 1058-IV, вступивших в силу 23 июня 2024 года, для определения права на пенсию по возрасту в определенных случаях могут учитываться также периоды работы в странах, с которыми у Украины нет соответствующего международного договора.

Для этого такие периоды должны засчитываться в страховой стаж в соответствии с законодательством соответствующего государства.

В то же время зарубежный стаж в первую очередь учитывается при определении права на пенсию. Если иное не предусмотрено законом или международным договором, он сам по себе не увеличивает размер украинской пенсии.

Что делать, если стажа для пенсии не хватает

Существует несколько способов восполнить недостающий страховой стаж.

Продолжить официально работать. В этом случае за человека уплачиваются страховые взносы, и он постепенно набирает необходимый стаж. Добровольно уплачивать взносы за текущие периоды. В 2026 году минимальный страховой взнос за один месяц составляет 1 902,34 грн. Приобрести страховой стаж за отдельные прошлые периоды путем единовременной уплаты ЕСВ. В 2026 году минимальная сумма такой уплаты составляет 3 804,68 грн за один месяц.

Кроме того, в предусмотренных законом случаях можно доплатить взнос за неполный месяц, чтобы он был зачтен в страховой стаж как полный.

Как проверить, какой у меня стаж

Проверять страховой стаж следует не накануне выхода на пенсию, а заранее. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Информация о страховом стаже, заработке и уплате взносов также содержится в справках ОК-5 и ОК-7.

Если в Реестре отсутствуют определенные периоды работы или содержатся ошибки, их можно подтвердить документами в установленном законом порядке.

Если Пенсионный фонд не зачислил стаж

В таком случае, прежде всего, необходимо выяснить причину. Затем следует проверить трудовую книжку и информацию в Реестре застрахованных лиц. При необходимости можно подать дополнительные документы — справки, приказы, сведения о заработной плате, трудовые договоры и архивные материалы.

В предусмотренных законом случаях могут использоваться и другие доказательства, а спор относительно стажа можно обжаловать в суде.

Если сведения, необходимые для назначения пенсии, уже имеются в государственных электронных реестрах, требовать от человека повторного документального подтверждения таких данных запрещено.

Что будет, если стаж составляет менее 15 лет

Если по достижении 65 лет у человека менее 15 лет страхового стажа, он не приобретает права на пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV.

При наличии установленных законом условий такой человек может претендовать на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Это не пенсия по возрасту, а отдельный вид социальной поддержки. При её назначении учитываются предусмотренные законодательством имущественные и доходные критерии.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Однако это не означает, что социальная помощь автоматически назначается каждому человеку именно в таком размере.

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"Если по достижении 65 лет у лица менее 15 лет страхового стажа, оно не приобретает права на пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV. При наличии предусмотренных законом условий такое лицо может претендовать на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Это отдельный вид социальной поддержки, а не пенсия по возрасту. При решении вопроса о её назначении учитываются, в частности, предусмотренные законодательством имущественные и доходные критерии", — пояснила эксперт.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обновил показатели средней заработной платы, которые используются для расчета пенсий. "Фокус" ранее сообщал, что показатель заработной платы для расчета пенсий вырос.