Разница с Украиной почти 48,5 тысячи: Польша утвердила минимальную зарплату на 2027 год

С нового года минимальная зарплата в Польше вырастет до 4950 злотых, что в пересчете составляет около 58 тысяч гривен. Для сравнения: в Украине в 2027 году она должна составить 9546 гривен, то есть примерно в шесть раз меньше.

Совет министров Польши принял решение о минимальной заработной плате с 1 января 2027 года. Согласно документу, с нового года минимальная зарплата по трудовому договору составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 32,30 злотых. В настоящее время поляки получают не менее 4806 злотых в месяц или 31,40 злотых в час. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

По действующему курсу новый польский минимальный размер заработной платы составит примерно 58 тысяч гривен. В то же время в проекте госбюджета Украины на 2027 год минимальная заработная плата заложена на уровне 9546 гривен. Таким образом, в Польше она будет примерно в 6,1 раза выше, а разница составит около 48,5 тысячи гривен.

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По сравнению с 2015 годом, когда минимальная зарплата в Польше составляла 1750 злотых, она выросла на 3056 злотых. Наиболее заметные повышения произошли в 2023 и 2024 годах. Тогда выплату пересматривали дважды в год, ведь польское законодательство требует этого, если прогнозируемый на следующий год индекс роста цен составляет не менее 105%. Изменять минимальную зарплату в таком случае должны с 1 января и с 1 июля.

В 2023 году минимальная зарплата сначала составляла 3490 злотых, а с июля выросла до 3600 злотых, что на 590 злотых превышало уровень 2022 года. В 2024 году её повысили до 4242 злотых в январе и до 4300 злотых в июле, то есть на 700 злотых больше, чем годом ранее.

Далее рост замедлился: в 2025 году минимальная зарплата составляла 4666 злотых, а в 2026-м увеличилась ещё на 140 злотых и достигла 4806 злотых брутто. После уплаты налогов и взносов работник с такой зарплатой получает на руки примерно 3605 злотых. Вместе с ней на 90 грошей, до 31,40 злотых, выросла и минимальная почасовая ставка для отдельных гражданско-правовых договоров.

Напомним, в пересчете на европейскую валюту минимальная зарплата в Украине составляет 169 евро, или около 8,7 тысячи гривен в месяц. Среди всех стран-кандидатов на вступление в ЕС это самый низкий показатель.

Кроме того, в правительстве уверяют, что пенсии и зарплаты будут выплачиваться в обычном режиме. При этом средства, которые удастся сэкономить по другим статьям бюджета, планируется направить на нужды обороны.