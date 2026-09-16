Різниця з Україною майже 48,5 тисячі: Польща затвердила мінімальну зарплату на 2027 рік

З нового року мінімальна зарплата в Польщі зросте до 4 950 злотих, що в перерахунку становить близько 58 тисяч гривень. Для порівняння, в Україні у 2027 році вона має скласти 9 546 гривень, тобто приблизно вшестеро менше.

Рада Міністрів Польщі ухвалила рішення щодо мінімальної зарплати з 1 січня 2027 року. Згідно з документом, з нового року мінімальна зарплата за трудовим договором становитиме 4 950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка – 32,30 злотих. Нині поляки отримують щонайменше 4 806 злотих на місяць або 31,40 злотих за годину. Про це повідомляє Gazeta Prawna.

За чинним курсом нова польська мінімалка дорівнюватиме приблизно 58 тисячам гривень. Водночас проєкт держбюджету України на 2027 рік закладає мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень. Отже, у Польщі вона буде приблизно в 6,1 раза вищою, а різниця сягне близько 48,5 тисячі гривень.

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Порівняно з 2015 роком, коли мінімальна зарплата в Польщі становила 1750 злотих, вона зросла на 3056 злотих. Найвідчутніші підвищення відбулися у 2023 та 2024 роках. Тоді виплату переглядали двічі на рік, адже польське законодавство вимагає цього, якщо прогнозований на наступний рік індекс зростання цін становить щонайменше 105%. Змінювати мінімалку в такому разі мають з 1 січня та з 1 липня.

У 2023 році мінімальна зарплата спершу становила 3 490 злотих, а з липня зросла до 3600 злотих, що на 590 злотих перевищувало рівень 2022-го. У 2024 році її підняли до 4 242 злотих у січні та до 4 300 злотих у липні, тобто на 700 злотих більше, ніж роком раніше.

Далі зростання сповільнилося: у 2025 році мінімалка становила 4 666 злотих, а у 2026-му додала ще 140 злотих і досягла 4 806 злотих брутто. Після сплати податків і внесків працівник із такою зарплатою отримує на руки приблизно 3 605 злотих. Разом із нею на 90 грошів, до 31,40 злотих, зросла й мінімальна погодинна ставка для окремих цивільно-правових договорів.

Нагадаємо, в перерахунку на європейську валюту мінімальна зарплата в Україні становить €169, або близько 8,7 тисячі гривень на місяць. Серед усіх країн-кандидатів на членство в ЄС це найнижчий показник.

Також в уряді запевняють, що пенсії та зарплати виплачуватимуть у звичному режимі. Водночас гроші, які вдасться зекономити на інших бюджетних статтях, планують спрямувати на потреби оборони.