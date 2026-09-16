"Снова зрада": киевляне жалуются, что исчезают поездки, купленные в "Киеве Цифровом"

В Киеве из-за масштабного сбоя в работе транспортных карт у горожан массово исчезли оплаченные по старой стоимости поездки. А поездками, купленными по новой цене, воспользоваться было невозможно.

В Киеве произошел масштабный сбой в системе оплаты проезда в общественном транспорте. С транспортных карт киевлян массово исчезли средства, на которые они приобрели поездки ещё до повышения стоимости проезда, произошедшего 15 июля. Тогда городские власти увеличили стоимость с 8 до 30 гривен, сообщает ТСН.

Жалобы киевлян в приложении "Киев Цифровой" Фото: Скриншот

До 14 сентября киевляне могли пользоваться поездками, приобретёнными оптом по старому тарифу (6,5 гривен). После этой даты средства за неиспользованные поездки должны были быть автоматически перечислены на "Кошелек" транспортной карты. Однако 15 сентября киевляне обнаружили, что их карты пусты.

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В команде приложения "Киев цифровой" объяснили ситуацию технической неисправностью и пообещали, что средства будут возвращены на карты до конца недели.

Киевлянам уверяют, что рейсы "появятся", и ссылаются на большую загруженность

Впрочем, пассажиры были возмущены тем, что им пришлось тратить лишние деньги на проезд.

Киевляне жаловались на утраченные средства Фото: Скриншот

Эксперты заявили, что в Киеве произошел коллапс. Ведь ещё на этапе обсуждения новых тарифов был объявлен двухмесячный переходный период, в течение которого пассажиры должны были использовать старые поездки, после чего остаток должен был автоматически зачисляться на электронный кошелёк.

"Об этом неоднократно заявляли представители КГГА и на официальных сайтах. У чиновников было два месяца, чтобы всё это сделать спокойно, слаженно и заблаговременно. Но они просто упустили это время и ничего не сделали. Мне непонятно, чем занимались ответственные специалисты. А сейчас киевляне просто столкнулись с коллапсом в системе оплаты проезда и получили кучу нервов. Люди, которые ожидали возврата на карту средств за неиспользованные поездки по 6,50, увидели нули. У меня лично исчезли 49 поездок, и на транспортной карте 0", — рассказал Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

В то же время нули на карточках увидели и те горожане, которые уже в августе или сентябре покупали поездки по новым льготным тарифам (по 25 грн), в отношении которых вообще не должно было быть никаких перерасчетов. Проблемы возникли и у тех, кто пополнял счета непосредственно перед сбоем: деньги списывались, но поездки на карту не начислялись.

С транспортных карт киевлян массово исчезли оплаченные поездки по старым ценам Фото: Скриншот

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в комментарии ТСН отметили, что все вопросы, касающиеся сбоя, следует направлять КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ), поскольку именно это предприятие управляет платежными системами и картами, а Департамент транспорта к ним не имеет отношения.

В пресс-службе КП "Главный информационно-вычислительный центр" заверили, что система оплаты проезда работает без сбоев. Что касается перевода неиспользованных поездок по старым тарифам в раздел "Кошелек", то этот процесс начался вчера, и в течение этой недели все средства вернутся в "Кошельки" пользователей. А проблемы были только 15 сентября.

"Вчера в течение некоторого времени действительно наблюдались задержки в отображении новых поездок во время одновременных массовых обращений к сервису. Но сейчас всё отображается мгновенно, как и должно быть", — сообщили в КП "ГИОЦ".

Команда приложения "Киев Цифровой" принесла извинения за временные неудобства: "Команда работает над тем, чтобы пополнить транспортные карты можно было как можно скорее. Сейчас пополнить их можно в терминалах на станциях и на сайте ГИОЦ. Если у вас есть поездки — карты работают для оплаты проезда. Вы также можете оплатить проезд разовыми QR-билетами в приложении или через терминалы, а также банковскими картами".

Что касается киевлян, которые оплатили поездки по новому тарифу, но также не получили их, в "Киеве цифровом" заверили, что поездки "непременно появятся на вашей транспортной карте. Из-за большой нагрузки на сервис для этого может потребоваться немного больше времени".

Напомним, что Фокус писал о подорожании проезда в общественном транспорте Киева.

Кроме того, мы писали об обещании властей вернуть средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам. Тогда говорили, что средства в течение недели перечислят на кошелек транспортной карты в приложении "Киев Цифровой".