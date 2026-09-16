"Зрада знову": кияни скаржаться, що зникають куплені у "Києві Цифровому" поїздки

У Києві через масштабний збій з транспортних карток містян масово зникли оплачені за старою вартістю поїздки. А купленими по новій ціні поїздками неможливо було користуватись.

У Києві стався масштабний збій з оплатою проїзду у громадському транспорті. З транспортних карток киян масово зникли кошти, за які вони придбали поїздки ще до підвищення вартості проїзду, що стався 15 липня. Тоді міська влада збільшила вартість з 8 до 30 гривень, розповідає ТСН.

Скарги киян до застосунку "Київ Цифровий" Фото: Скріншот

До 14 вересня кияни могли користуватись поїздками, купленими гуртом за старим тарифом (6,5 гривень). Після цієї дати кошти за невикористані поїздки мали б автоматично переказати на "Гаманець" транспортної картки. Однак 15 вересня кияни виявили, що їх картки порожні.

У команді застосунку "Київ цифровий" пояснили ситуацію технічною несправністю та обіцяють, що кошти повернуться на картки до кінця тижня.

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Киян запевняють, що поїздки з"являться, і посилаються на велике навантаження

Утім пасажири були обурені тим, що їм довелось витрачати зайві гроші на проїзд.

Кияни скаржились на втрачені кошти Фото: Скріншот

Експерти заявили, що в Києві стався колапс. Адже ще на етапі обговорення нових тарифів анонсувався двомісячний перехідний період, протягом якого пасажири мали використати старі поїздки, після чого залишок повинні були автоматично зарахувати на електронний гаманець.

"Це неодноразово озвучувалося представникам КМДА та на офіційних сайтах. У чиновників було два місяці часу, щоб усе це зробити спокійно, злагоджено та завчасно. Але вони просто змарнували цей час і нічого не зробили. Мені незрозуміло, чим займалися відповідальні фахівці. А зараз кияни просто отримали колапс з оплатою проїзду та купу нервів. Люди, які очікували повернення на карту коштів за невикористані поїздки по 6,50, побачили нулі. У мене особисто зникло 49 поїздок, і на транспортній картці 0", — розповів Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва".

Водночас нулі на картках побачили й ті містяни, які вже в серпні чи вересні купували поїздки за новими пільговими тарифами (по 25 грн), щодо яких взагалі не мало бути жодних перерахунків. Проблеми виникли й у тих, хто поповнював рахунки безпосередньо перед збоєм: гроші списувалися, але поїздки на картку не зараховувалися.

З транспортних карток киян масово зникли оплачені поїздки за старими цінами Фото: Скріншот

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА в коментарі ТСН зазначили, що всі питання щодо збою треба адресувати КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ), оскільки саме це підприємство адмініструє платіжні системи та картки, а Департамент транспорту не має до них стосунку.

У пресслужбі КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" запевнили, що система оплати проїзду працює без збоїв. А щодо переходу невикористаних поїздок за старими тарифами в розділ "Гаманець", то процес почався від учора, і протягом цього тижня всі кошти повернуться до "Гаманців" користувачів. А проблеми були тільки 15 вересня.

"На вчора деякий час дійсно були затримки у відображенні нових поїздок під час одночасних масових звернень до сервісу. Але зараз усе з'являється тієї ж секунди, як і має бути", — повідомили у КП "ГІОЦ".

У команді застосунку "Київ Цифровий" перепросили за тимчасові незручності: "Команда працює, щоб поповнити транспортні картки можна було якнайшвидше. Наразі поповнити їх можна в терміналах на станціях і на сайті ГІОЦ. Якщо у вас є поїздки — картки працюють для оплати проїзду. Ви також можете оплатити проїзд разовими QR-квитками в застосунку або з терміналів і банківськими картками".

Щодо киян, які оплатили поїздки за новим тарифом і також не отримали їх, у "Києві цифровому" запевнили, що поїздки "неодмінно з'являться на вашій транспортній картці. Через велике навантаження на сервіс для цього може знадобитися трохи більше часу".

Нагадаємо, Фокус писав про здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва.

Також ми писали про обіцянку влади повернути кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Тоді казали, що кошти протягом тижня перерахують на гаманець транспортної карти в застосунку "Київ Цифровий".