Выдадут ли посылки и пенсию: "Укрпочта" обьяснила правила работы во время "желтой" тревоги

Введение воздушной тревоги не повлияло на графики работы отделений "Укрпошти". Почтовые, финансовые и социальные услуги предоставляются в соответствии с действующими правилами безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты" в ответ на запрос "РБК-Украина".

В компании отметили, что отделения работают по ранее установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в населенных пунктах по всей стране. В случае угрозы сотрудникам и посетителям рекомендуется направляться в ближайшие укрытия.

"Приоритетом „Укрпочты“ по-прежнему остается безопасность сотрудников и посетителей", — подчеркнули в компании.

В настоящее время "Укрпочты" совместно с правительством разрабатывает механизмы практического применения новых правил уведомления. Речь идет, в частности, об учете особенностей работы почтовой сети в различных регионах и на прифронтовых территориях.

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"О возможных изменениях в работе отделений компания сообщит отдельно", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой системы оповещения о воздушных угрозах в Украине. Планировалось ввести два уровня тревоги — "желтый" и "красный".

"Жёлтый" уровень должен был обозначать угрозу атаки дронов, а "красный" — ракетную опасность, угрозу применения баллистического оружия и массированные атаки. В соответствии с уровнем угрозы должны были измениться и звуковые сигналы оповещения.

31 августа Совет обороны Киева обратился к правительству с предложениями изменить правила безопасности, действующие в столице во время воздушных тревог. В частности, речь шла о работе метро, движении транспорта через мосты и комендантском часе.