Чи видадуть посилки та пенсію: "Укрпошта" пояснила правила роботи під час "жовтої" тривоги
Розділення повітряних тривог на рівні не змінило графіків роботи відділень "Укрпошти". Поштові, фінансові та соціальні послуги надають за чинними алгоритмами безпеки.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти” у відповідь на запит “РБК-Україна”.
У компанії зазначили, що відділення працюють за раніше встановленими графіками та забезпечують доступ до послуг у громадах по всій країні. Під час загрози працівників і відвідувачів закликають проходити до найближчих укриттів.
“Пріоритетом "Укрпошти" залишається безпека працівників і відвідувачів”, — наголосили в компанії.
Наразі “Укрпошта” разом з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення. Йдеться, зокрема, про врахування специфіки роботи поштової мережі в різних регіонах та на прифронтових територіях.
“Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо”, — зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової системи оповіщення про повітряні загрози в Україні. Планувалося запровадити два рівні тривоги — “жовтий” і “червоний”.
“Жовтий” рівень мав позначати загрозу атаки дронів, а “червоний” — ракетну небезпеку, загрозу застосування балістики та масовані атаки. Відповідно до рівня загрози мали змінити й звукові сигнали оповіщення.
31 серпня Рада оборони Києва звернулася до уряду з пропозиціями змінити правила безпеки, які діють у столиці під час повітряних тривог. Зокрема, йшлося про роботу метро, рух транспорту через мости та комендантську годину.