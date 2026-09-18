Наличных на каждого стало значительно больше, но разбогатели ли украинцы — что скрывается за цифрой 924,8 млрд грн

Украинцы накопили наличных гривен на сумму 924,84 млрд грн. Что это означает для каждого из нас?

Украинцы накопили почти 925 млрд грн наличных гривен. Если сравнивать показатель на одного гражданина, то наличных стало заметно больше, чем до начала полномасштабной войны. Однако это не означает, что украинцы стали богаче, ведь значительная часть изменения показателя связана с сокращением населения. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его данным, на данный момент объем наличной гривны в Украине составляет 924,84 млрд грн. За месяц он увеличился на 0,3%, а за год — на 11,8%. При этом официальный уровень инфляции составляет 8,1%.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член УТФА

Прирост к июлю составил 0,3% м/м. А вот годовые темпы роста — самые низкие за 12 месяцев: +11,8% г/г. Тем не менее, эти темпы опережают официальную инфляцию в 8,1%. Что не может не оказывать давления на гривну. С начала широкомасштабной войны объем наличности вырос всего на 58,5%. Прирост почти соответствует росту курса долл./грн — 54,8%.

Если пересчитать весь объем наличной гривны в доллары, то сейчас это около 20,76 млрд долларов. То есть в долларовом эквиваленте общая сумма выросла всего на 2,4% по сравнению с началом полномасштабной войны.

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В то же время население Украины за этот период существенно сократилось. Шевчишин сравнивает около 41,1 млн человек в 2022 году с примерно 29 млн в настоящее время.

Украинцы накопили наличных гривен на сумму 924,84 млрд грн Фото: Андрей Шевчишин

Из-за этого показатель наличности в расчете на одного жителя вырос гораздо сильнее. Если в начале полномасштабной войны на одного человека приходилось условно 493 доллара наличных гривен, то сейчас — около 715 долларов. Это примерно на 45,2% больше.

В гривневом выражении прирост наличных средств на одного человека еще выше — 123,8 % за время полномасштабной войны. В то же время накопленная инфляция за этот период, по расчетам Шевчишина, составила 85,4 %.

Общий объем наличных средств в долларовом эквиваленте за годы полномасштабной войны изменился незначительно — всего на 2,4 %. Поэтому резкое увеличение показателя на одного человека в значительной степени объясняется тем, что эту сумму теперь делят на гораздо меньшее число жителей.

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