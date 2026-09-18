Готівки на кожного значно побільшало, але чи стали українці багатшими — що стоїть за цифрою 924,8 млрд грн

Українці накопичили готівкової гривні 924,84 млрд грн. Що це означає для кожного з нас?

Українці накопичили майже 925 млрд грн готівкової гривні. Якщо порівнювати показник на одного громадянина, то готівки стало помітно більше, ніж до початку повномасштабної війни. Проте це не означає, що українці стали багатшими, адже значна частина зміни показника пов’язана зі скороченням населення. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його даними, станом на зараз обсяг готівкової гривні в Україні становить 924,84 млрд грн. За місяць він збільшився на 0,3%, а за рік — на 11,8%. Водночас офіційна інфляція становить 8,1%.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член УТФА

Приріст до липня ставив 0,3% м/м. А от річні темпи зростання найменші за 12 місяців +11,8%р/р. Проте, ці темпи випереджають офіційну інфляцію в 8,1%. Що не може не тиснути на гривню. Від початку широмасштабної війни кількість готівки зросла на всього 58,5%. Приріст майже відповідає зростанню курсу дол/грн - 54,8%.

Якщо перевести весь обсяг готівкової гривні в долари, зараз це близько 20,76 млрд доларів. Тобто в доларовому еквіваленті загальна сума зросла лише на 2,4% порівняно з початком повномасштабної війни.

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Водночас населення України за цей період суттєво скоротилося. Шевчишин порівнює близько 41,1 млн осіб 2022 року з приблизно 29 млн зараз.

Українці накопичили готівкової гривні 924,84 млрд грн Фото: Андрій Шевчишин

Через це показник готівки в розрахунку на одного мешканця зріс набагато сильніше. Якщо на початку повномасштабної війни на одну людину припадало умовно 493 долари готівкової гривні, то зараз — близько 715 доларів. Це приблизно на 45,2% більше.

У гривневому вираженні приріст готівки на одну людину ще вищий — 123,8% за час повномасштабної війни. Водночас накопичена інфляція за цей період, за розрахунками Шевчишина, становила 85,4%.

Загальний обсяг готівки в доларовому еквіваленті за роки повномасштабної війни змінився незначно — лише на 2,4%. Тому різке збільшення показника на одну людину значною мірою пояснюється тим, що цю суму тепер ділять на значно меншу кількість населення.

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