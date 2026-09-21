В октябре все банки подключатся к системе взыскания долгов: что изменится для должников

Министерство юстиции Украины начинает новый этап цифровизации исполнительного производства, который позволит автоматически арестовывать и списывать средства должников. Если сейчас к этой системе добровольно подключены только государственные финансовые учреждения, то уже в октябре власти рассчитывают привлечь все банковские учреждения страны.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов. По словам главы Минюста, расширение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) значительно ускорит розыск средств и погашение задолженностей, в частности по судебным решениям и алиментным обязательствам.

В то же время обновление системы предусматривает минимизацию человеческого фактора при снятии ограничений после погашения задолженности. Раньше после погашения задолженности должникам приходилось днями ждать действий исполнителя, а теперь снятие арестов со счетов и исключение из Единого реестра должников будет происходить автоматически.

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"Государственные банки на сегодняшний день на добровольной основе подключены к автоматизированной системе исполнительного производства и обслуживают большинство банковских операций в нашей стране. Но перед нами стоит задача — к октябрю подключить все банки Украины. Это позволяет быстро находить средства должника, в автоматическом режиме производить списание этих средств и погашение соответствующих задолженностей", — отметил Денис Маслов.

Что останется за исполнителями

Несмотря на высокий уровень автоматизации, ключевые процессуальные решения будут по-прежнему приниматься государственными и частными исполнителями. В частности, человек будет и в дальнейшем оценивать основания для возбуждения исполнительного производства и выносить решения об его окончательном прекращении.

Кроме того, министр отметил, что в ближайшее время автоматического обмена информацией о банковских счетах украинцев за рубежом не будет, поскольку это требует синхронизации законодательства и достижения договоренностей со странами ЕС.

Напомним, что в октябре в Украине могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Главной причиной кризиса является промедление парламента с принятием законопроектов, необходимых для получения финансовой помощи от международных партнеров.

Кроме того, некоторые украинцы получат 19 тысяч гривен в рамках программы "Зимней поддержки".