У жовтні всі банки підключать до системи стягнення боргів: що зміниться для боржників

Міністерство юстиції України розгортає новий етап цифровізації виконавчого провадження, який дозволить автоматично арештовувати та списувати кошти боржників. Якщо наразі до цієї системи добровільно підключені лише державні фінустанови, то вже у жовтні влада розраховує залучити всі банківські установи країни.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр юстиції України Денис Маслов. За словами очільника Мін'юсту, розширення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) значно прискорить розшук коштів та погашення заборгованостей, зокрема за судовими рішеннями та аліментними зобов'язаннями.

Водночас оновлення системи передбачає мінімізацію людського фактора під час зняття обмежень після оплати боргу. Раніше після розрахунку боржникам доводилося днями чекати на дію виконавця, а тепер зняття арештів з рахунків та вилучення з Єдиного реєстру боржників відбуватиметься автоматично.

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"Державні банки на сьогоднішній день в добровільному порядку підключені до автоматизованої системи виконавчих проваджень і вони обслуговують більшість у нас банківських операцій. Але у нас завдання — щоб у жовтні місяці були підключені всі банки в Україні. Це дозволяє швидко знаходити кошти боржника, в автоматичному порядку проводити списання цих коштів і погашення відповідних заборгованостей", — зазначив Денис Маслов.

Що залишиться за виконавцями

Попри високий рівень автоматизації, ключові процесуальні рішення залишатимуться за державними та приватними виконавцями. Зокрема, людина й надалі оцінюватиме підстави для відкриття виконавчого провадження та виноситиме рішення про його остаточне закриття.

Окрім цього, міністр зауважив, що найближчим часом автоматичного обміну інформацією про банківські рахунки українців за кордоном не буде, адже це потребує синхронізації законодавства та досягнення домовленостей із країнами ЄС.

Нагадаємо, у жовтні в Україні можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій через брак коштів у бюджеті. Головною причиною кризи є зволікання парламенту з ухваленням законопроєктів, необхідних для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Крім того, деякі українці отримають 19 тисяч гривень "Зимової підтримки".