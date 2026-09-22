ВПО могут лишиться статуса без заявления: что изменится с 22 октября

С 22 октября внутренне перемещенных лиц могут снять с учета без их заявления, если они находятся за пределами Украины более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года.

Об этом говорится в Законе Украины № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Документ предусматривает новые правила снятия ВПЛ с учета и определяет случаи, когда для этого не требуется заявление самого человека.

В каких случаях статус может быть отменен

Согласно закону, снятие с учета без подачи заявления возможно, если человек выехал за границу на постоянное место жительства. Такое же основание действует, если ВПО по другим причинам отсутствует на территории Украины более 90 дней подряд или более 180 дней в общей сложности в течение года.

Отдельно предусмотрен случай, когда человек не сообщил в установленный срок о добровольном возвращении в покинутое место жительства. Сообщить об изменении места жительства или возвращении необходимо в течение 30 календарных дней со дня прибытия.

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В то же время длительное отсутствие за границей не является безусловным основанием для снятия с учета. Закон предусматривает исключение для случаев, когда человек находится за пределами Украины сверх установленных сроков по обоснованным причинам. Их перечень, а также предельные сроки пребывания должны быть определены Кабинетом Министров Украины.

Какие ещё есть основания

Снять ВПО с учета без заявления также можно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за определенные законом уголовные правонарушения. Еще одним основанием является представление лицом заведомо недостоверных сведений, которые послужили основанием для его постановки на учет.

Кроме того, основанием может стать восстановление условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения человека в покинутое место проживания. Также учет прекращается в случае смерти человека или объявления его умершим.

При этом человек может повторно подать заявление о постановке на учет в качестве ВПО, если обстоятельства, по которым его сняли с учета, изменились. Порядок снятия с учета и установления факта восстановления условий для возвращения также должен определить Кабинет Министров.

Когда вступят в силу новые правила

Закон № 4924-IX был принят 1 июля 2026 года. В заключительных положениях указано, что он вступает в силу через три месяца со дня публикации, за исключением отдельного пункта, который вступает в силу на следующий день после публикации.

Итак, ключевое изменение для ВПЛ заключается в том, что в предусмотренных законом случаях органы власти смогут снять человека с учета без его заявления, в частности из-за длительного отсутствия в Украине.

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