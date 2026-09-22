ВПО можуть втратити статус без заяви: що зміниться з 22 жовтня

З 22 жовтня внутрішньо переміщених осіб можуть зняти з обліку без їхньої заяви, якщо вони перебувають за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Про це йдеться в Законі України №4924-IX “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Документ передбачає нові правила зняття ВПО з обліку та визначає випадки, коли для цього не потрібна заява самої людини.

Коли статус можуть скасувати

За законом, зняття з обліку без заяви можливе, якщо людина виїхала за кордон на постійне проживання. Така сама підстава діє, якщо ВПО з інших причин відсутня на території України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів загалом протягом року.

Окремо передбачено випадок, коли людина не повідомила в установлений строк про добровільне повернення до покинутого місця проживання. Повідомити про зміну місця проживання або повернення потрібно протягом 30 календарних днів із дня прибуття.

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Водночас тривала відсутність за кордоном не є безумовною підставою для зняття з обліку. Закон робить виняток для випадків, коли людина перебуває за межами України понад встановлені строки з обґрунтованих причин. Їхній перелік, а також граничні строки перебування має визначити Кабінет Міністрів України.

Які ще є підстави

Зняти ВПО з обліку без заяви також можуть у разі набрання законної сили обвинувальним вироком за визначені законом кримінальні правопорушення. Ще однією підставою є подання людиною завідомо недостовірних відомостей, які стали підставою для її взяття на облік.

Крім того, підставою може стати відновлення умов для безпечного, добровільного та гідного повернення людини до покинутого місця проживання. Також облік припиняється у разі смерті людини або оголошення її померлою.

При цьому людина може повторно звернутися із заявою про взяття на облік як ВПО, якщо обставини, через які її зняли з обліку, змінилися. Порядок зняття з обліку та встановлення факту відновлення умов для повернення також має визначити Кабінет Міністрів.

Коли запрацюють нові правила

Закон №4924-IX був ухвалений 1 липня 2026 року. У прикінцевих положеннях зазначено, що він набирає чинності через три місяці з дня опублікування, за винятком окремого пункту, який починає діяти наступного дня після опублікування.

Отже, ключова зміна для ВПО полягає в тому, що в передбачених законом випадках органи влади зможуть знімати людину з обліку без її заяви, зокрема через тривалу відсутність в Україні.

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