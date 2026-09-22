На 2027 год закладывают базовые 20 тысяч: нардеп указал на проблемы с повышением зарплат военных

Депутат Верховной Рады от партии "Батьківщина" Михаил Цимбалюк считает недопустимым, что правительство и на 2027 год закладывает базовое денежное обеспечение военнослужащих на уровне 20 тыс. грн. По его словам, именно от этой суммы зависят будущие социальные выплаты и пенсии.

В бюджете на 2027 год действительно предусмотрено больше средств на зарплаты военным, однако почувствуют ли это мобилизованные — большой вопрос. Так считает народный депутат от партии "Батьківщина", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк. Об этом чиновник рассказал в телемарафоне "Єдині новини".

По его словам, Кабмин и на следующий год закладывает базовое денежное обеспечение военнослужащего на уровне 20 тыс. грн.

"Это недопустимо, и сейчас идет дискуссия", — подчеркнул народный депутат.

Он объяснил, почему базовая сумма так важна:

"Важно то, что именно от базового денежного обеспечения зависит большое количество будущих социальных выплат, в том числе пенсий".

Видео дня

Почему зарплаты военных не растут

В 2026 году правительство решило вопрос о выплатах без общего повышения базы. Должностные оклады и оклады по званиям остались без изменений. Вместо этого увеличили боевые и тыловые вознаграждения в зависимости от места и характера службы, а также ввели новую контрактную модель со стимулами. Боевые выплаты распространили и на мобилизованных, и на действующих военнослужащих.

С 1 июня постановление Кабмина № 768 предусматривает увеличение на 10 тыс. грн для небоевых и тыловых должностей при минимальной выплате в размере 30 тыс. грн. Однако денежное довольствие состоит из окладов, надбавок, премий и боевых доплат, поэтому рост общей суммы ещё не означает повышения зарплат всем военнослужащим.

Напомним, что в Польше с нового года минимальная зарплата вырастет до 4 950 злотых, то есть примерно до 58 тыс. грн. Украинская минимальная зарплата в 2027 году составит 9 546 грн, что почти в шесть раз меньше.

Кроме того, правительство утвердило минимальную заработную плату на 2027 год: с 1 января она увеличится на 899 грн, или на 10,4%, и составит 9 546 грн.