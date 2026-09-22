На 2027 рік закладають базові 20 тисяч: нардеп вказав на проблеми з підвищенням зарплат військових

Нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк вважає неприпустимим, що уряд і на 2027 рік закладає базове грошове забезпечення військових на рівні 20 тис. грн. За його словами, саме від цієї суми залежать майбутні соціальні виплати й пенсії.

Грошей на зарплати військовим у бюджеті-2027 справді більше, проте чи відчують це мобілізовані, велике питання. Так вважає народний депутат від "Батьківщини", генерал-лейтенант міліції у відставці Михайло Цимбалюк. Про це посадовець розповів у телемарафоні "Єдині новини".

За його словами, Кабмін і на наступний рік закладає базове грошове забезпечення військового на рівні 20 тис. грн.

"Це неприпустимо і зараз триває дискусія", – наголосив нардеп.

Він пояснив, чому базова сума настільки важлива:

"Важливо те, що саме від базового грошового забезпечення залежить велика кількість потім в майбутньому виплат соціальних і в тому числі пенсій".

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Чому оклади військових не зростають

У 2026 році уряд розв'язав питання виплат без загального підвищення бази. Посадові оклади та оклади за званнями лишилися незмінними. Натомість збільшили бойові й тилові винагороди залежно від місця та характеру служби, а також запровадили нову контрактну модель зі стимулами. Бойові виплати поширили й на мобілізованих та чинних військовослужбовців.

З 1 червня постанова Кабміну №768 додала 10 тис. грн для небойових і тилових посад із мінімальною виплатою 30 тис. грн. Проте грошове забезпечення складається з окладів, надбавок, премій і бойових, тож зростання загальної суми ще не означає підвищення зарплат усім військовим.

Нагадаємо, у Польщі з нового року мінімальна зарплата зросте до 4 950 злотих, тобто приблизно до 58 тис. грн. Українська мінімалка у 2027 році становитиме 9 546 грн, що майже вшестеро менше.

Також уряд затвердив мінімальну зарплату на 2027 рік: з 1 січня вона зросте на 899 грн, або на 10,4%, і сягне 9 546 грн.