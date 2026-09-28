Когда страховка действительно помогает сэкономить деньги: 5 случаев с выплатами до 999 тыс. грн

Страхование может покрыть часть крупных непредвиденных расходов, связанных с повреждением жилья, автомобиля или сложным лечением. Фокус проанализировал конкретные случаи и суммы выплат.

Болезнь, травма, ДТП или повреждение жилья могут обернуться расходами в десятки или сотни тысяч гривен. Иногда суммы убытков приближаются к миллиону. И сам факт наличия полиса ещё не означает автоматической компенсации всех расходов. Важны страховая сумма, лимиты по отдельным рискам, франшиза, перечень страховых случаев и исключения из договора.

В различных видах страхования механизм различается. Медицинский полис может предусматривать организацию лечения и оплату медицинских услуг, имущественный — возмещение стоимости поврежденного имущества в пределах страховой суммы, а в автостраховании расчет зависит, в частности, от характера повреждений, условий договора и стоимости восстановления.

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Фокус поинтересовалася у эксперта, при каких обстоятельствах возникают значительные расходы, как определяется размер выплаты и что следует проверить перед заключением договора.

Николай Матика , член правления СК ИНГО

Как работает страхование, лучше всего видно на конкретных примерах, когда речь идет о расходах в десятки, сотни тысяч или даже около миллиона гривен.

1. Сложное лечение

Медицинские расходы могут включать не только оплату консультаций или лекарств. В случае осложнений заболевания к ним добавляются диагностика, операции, стационарное лечение, реабилитация и, при необходимости, транспортировка пациента.

Один из таких случаев произошёл в Черновцах с молодым мужчиной, которому внезапно стало плохо. Врачи диагностировали обширную кавернозную гемангиому забрюшинного пространства в области поджелудочной железы, осложненную кровотечением в брюшную полость.

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Возможностей местных больниц для лечения столь сложного случая было недостаточно. В этих условиях страховая компания организовала перевод пациента в Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова в Киеве. После лечения компания также оплатила транспортировку мужчины обратно в Черновцы для дальнейшего восстановления. Общая стоимость организованной и оплаченной медицинской помощи составила около 167 тыс. грн.

Таким образом, медицинское страхование может функционировать по модели, при которой страховщик не просто компенсирует уже понесенные расходы, а организует оказание медицинской помощи через службу ассистанса и сеть медицинских учреждений. Конкретный перечень услуг, лимиты и порядок согласования лечения зависят от договора.

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"Например, в медицинском страховании наличие полиса влияет на финансовое положение не только за счет прямой выплаты в случае проблем со здоровьем. Страховая компания предоставляет не только деньги, но и услуги. Человеку не нужно срочно искать значительные суммы на диагностику, операцию, лекарства или транспортировку. Страховщик при этом берет на себя организацию лечения в тот момент, когда у семьи зачастую физически нет времени самостоятельно решать все эти вопросы", — говорит член правления СК ИНГО Николай Матика.

Еще один случай касался тяжелого ишемического инсульта с тромбозом. Пациенту требовались срочная диагностика, реанимация и последующее стационарное лечение. Медицинскую помощь организовали и оплатили в полном объеме предусмотренной договором страховой суммы — 250 тыс. грн.

В то же время ДМС не следует рассматривать как безлимитное финансирование любого лечения. Отметим, что в договоре заранее определяются виды медицинской помощи, страховые суммы, перечень заболеваний и процедур, которые покрываются, а также исключения. Поэтому одна и та же медицинская услуга может покрываться по одному полису и не входить в другой.

2. Повреждённое войной жилье

Для имущественного страхования война стала отдельным фактором риска. Если раньше типичными страховыми случаями для жилья были пожар, затопление, аварии инженерных сетей или другие бытовые повреждения, то теперь отдельные продукты предусматривают также покрытие последствий ракетных и дроновых атак. В то же время военное покрытие не одинаково для всех договоров. Важными остаются территория страхования, перечень конкретных событий, страховая сумма и исключения. Для некоторых территорий страховые компании могут устанавливать ограничения или не принимать имущество на страхование.

Так, в одном из киевских домов после атаки квартира получила серьезные повреждения — выбиты окна и двери, повреждены стены. В свою очередь, владелец получил 999 тыс. грн страхового возмещения.

В другой квартире того же дома сумма выплаты составила 699 тыс. грн.

"Заметно меняется и роль имущественного страхования. К привычным рискам, таким как пожары, затопления или другие бытовые повреждения, добавились последствия ракетных и дронных атак. Такие случаи происходят значительно реже, чем обращение за медицинской помощью или ДТП, но ущерб для отдельной семьи может исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами гривен. Именно поэтому одним из самых заметных трендов последних двух лет стало распространение страховой защиты от военных рисков — прежде всего для автомобилей и жилья", — говорит эксперт и добавляет, что для выплаты важно документальное подтверждение события и характера повреждений.

В частности, после нападения владельцу имущества следует зафиксировать последствия, обратиться в соответствующие службы и действовать в соответствии с процедурой, предусмотренной договором. Ведь самостоятельно определенная стоимость ремонта не обязательно будет равна сумме страхового возмещения: убыток рассчитывается по правилам конкретного полиса и в пределах страховой суммы.

3. Автомобиль после ракетного или дронного удара

В автостраховании необходимо различать ОСАГО и КАСКО. Обязательная автогражданка предназначена, прежде всего, для покрытия ответственности водителя за ущерб, причиненный третьим лицам. КАСКО, в зависимости от условий конкретного договора, может покрывать повреждение или уничтожение самого застрахованного автомобиля.

Отдельным вопросом являются военные риски. Такое страховое покрытие может оформляться как часть более широкого договора или как отдельный продукт. В перечень событий могут входить падение ракет, дронов и их обломков, взрывная волна, пожар и другие риски, но окончательный перечень определяется договором.

В одном из приведенных экспертом случаев ущерб после повреждения автомобиля обломками превысил 600 тыс. грн: "Например, в одном из случаев обломки повредили крышу и стеклянные элементы автомобиля. Ущерб оценили в 624,3 тыс. грн, а страховое возмещение после учета франшизы составило 580,5 тыс. грн. В другом случае обломками были повреждены лобовое и боковое стекло автомобиля — сумма ущерба и выплаты составила 147 тыс. грн".

По его словам, размер компенсации зависит от условий конкретного договора. Если автомобиль можно восстановить, речь идет об оплате ремонта. Если он уничтожен или его восстановление экономически нецелесообразно, выплата рассчитывается как при полной гибели автомобиля — с учетом страховой суммы, франшизы, износа и стоимости остатков, если это предусмотрено договором.

После получения полного пакета документов и согласования суммы ущерба выплата обычно занимает 7–15 рабочих дней. Общий срок может зависеть от того, насколько быстро поступают необходимые документы от полиции, ГСЧС или других служб.

"Поэтому вопрос здесь не столько в том, позволила ли выплата купить новую машину или обойтись без кредита. Это зависит от конкретной ситуации человека. Суть страхования в другом: оно помогает не переложить весь внезапный ущерб на собственные сбережения, текущие доходы или будущие расходы семьи. То есть не улучшает финансовое положение, а помогает его сохранить после непредвиденного события", — объясняет Николай Матика.

В то же время даже наличие полиса не означает, что после ДТП можно игнорировать процедуру урегулирования. Водителю необходимо уведомить страховщика в сроки, предусмотренные договором, зафиксировать обстоятельства происшествия и предоставить необходимые документы. В рамках ОСАГО часть ДТП может оформляться с помощью Европротокола — при условии соблюдения установленных для этого случаев.

4. Ранения и необходимость оказания неотложной помощи

Здоровье — самый ценный актив человека. Лечение после травмы или ранения требует комплексного подхода. Поэтому расходы могут быстро обернуться серьёзным финансовым ударом по семейному бюджету.

Реальный масштаб таких ситуаций иллюстрирует случай из практики МНПО, когда клиент получил осколочное ранение ноги с переломом большеберцовой кости. Первичную неотложную помощь пострадавшему оказали сразу на месте. Однако для спасения конечности потребовалась сложная операция в другом регионе.

В медицинском страховании наличие полиса влияет на финансовое положение не только за счет прямой выплаты в случае проблем со здоровьем. Страховая компания предоставляет не только деньги, но и сервис

Компания полностью взяла на себя логистику и медицинское управление, обеспечив пациента лекарствами в стационаре, организовала транспортировку на машине скорой помощи в другой город для проведения операции, а также продолжила финансовую поддержку после хирургического вмешательства.

Общая стоимость данного страхового случая составила около 42 тыс. грн.

Этот пример доказывает, что последствия серьезной травмы всегда носят комплексный характер и охватывают сразу несколько статей расходов — от экстренной логистики до длительного медикаментозного лечения. Какие именно из этих этапов покрывает полис, четко определяют условия конкретного договора страхования.

5. Когда один страховой случай обходится дороже

Не каждый страховой случай сопряжен с большим количеством обращений. Напротив, в имущественном и автомобильном страховании отдельный ущерб может быть значительным даже тогда, когда таких случаев меньше, чем в медицинском страховании. Именно это постепенно меняет стоимость страховых выплат на рынке.

По словам эксперта, за первое полугодие 2026 года ИНГО фактически перечислила 2,510 млрд грн страховых выплат, что на 46,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. А наибольшие объёмы начисленных выплат пришлись на медицинское и автомобильное страхование: 386,5 млн грн — на организацию и оплату медицинской помощи, 328,4 млн грн — по ОСАГО, 272,3 млн грн — по КАСКО.

Для автомобилей в ИНГО действует отдельный продукт "КАСКО. Отбой тревоги", который покрывает последствия военных действий: падение ракет, дронов и обломков, взрывную волну, пожар и другие предусмотренные договором события

В то же время медицинское страхование имеет иную структуру расходов. Здесь значительную часть составляют многочисленные ежедневные обращения: 55% приходится на амбулаторную помощь, 19% — на лекарства, 6% — на стационарное лечение, 7% — на стоматологию.

Отметим, что такая тенденция наблюдается не только в отдельной компании. За первое полугодие 2026 года на страховом рынке выплаты выросли на 43,1%, тогда как премии — на 16,3%, а количество договоров — лишь на 2,1%.

"Поэтому одним из главных трендов последнего времени я бы назвал не просто изменение структуры выплат, а рост стоимости самого страхового случая. Это видно и на уровне всего рынка: в первом полугодии 2026 года выплаты страховщиков выросли на 43,1%, тогда как премии — на 16,3%, а количество договоров — лишь на 2,1%", — объясняет Николай Матика.

Он добавляет, что на размер убытков влияет и удорожание самого восстановления: ремонта автомобилей, запчастей, медицинских услуг и строительных материалов. То есть речь идет не обязательно о большем количестве страховых случаев — один и тот же по характеру ущерб может потребовать от страховщика более крупной выплаты из-за более высокой стоимости ремонта или лечения.

Что нужно проверить перед покупкой полиса

Итак, как понять, что именно покрывает страховка, ещё до того, как она понадобится? Ведь одной цены для этого недостаточно. Важно заранее проверить, какие риски включены в договор, какие действуют ограничения и что именно придется делать клиенту, если произойдет страховой случай.

Что именно покрывает полис

Прежде всего стоит ознакомиться с перечнем застрахованных рисков, лимитами по ним, территорией действия договора и исключениями. Особенно внимательно следует читать условия имущественного страхования от военных рисков: в разных продуктах могут различаться как перечень событий, так и территория покрытия.

Сколько можно получить

Страховая сумма — это установленный договором максимальный размер ответственности страховщика по соответствующему объекту или риску. Она не обязательно равна фактическому размеру убытка. В то же время на окончательную выплату может влиять франшиза — часть убытка, которую клиент по условиям договора берет на себя. Поэтому два полиса с одинаковой страховой суммой не обязательно будут предусматривать одинаковую выплату.

Именно поэтому сравнивать полисы только по цене некорректно. Следует учитывать, что именно входит в покрытие, какие установлены лимиты, какова франшиза и какие случаи исключены из договора.

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"Самая распространённая ошибка — выбирать полис исключительно по цене. Более дешевый продукт может иметь меньший лимит, большую франшизу, более узкое покрытие или больше исключений. Поэтому важно смотреть не на то, сколько стоит полис сам по себе, а какой финансовый риск он реально берет на себя", — обращает внимание Николай Матика.

Что делать после страхового случая

Порядок уведомления страховщика, сроки и способ передачи документов определяются договором. В зависимости от ситуации могут потребоваться документы от полиции, ГСЧС, медицинского учреждения или другого компетентного органа.

Важно также не спешить с ремонтом поврежденного имущества или автомобиля до его осмотра и фиксации страховщиком, если договором предусмотрен такой порядок. Изменение состояния поврежденного объекта может затруднить установление обстоятельств происшествия и оценку ущерба.

Как меняется урегулирование

Часть процедур страховые компании переводят в онлайн: уведомления о страховом случае и документы можно передавать удаленно, а в медицинском страховании используются мобильные сервисы для организации помощи. Некоторые страховщики также тестируют удаленный осмотр поврежденного имущества и автомобилей с помощью смартфона.

В итоге главным вопросом при выборе полиса остается не столько его стоимость, сколько то, какой риск он реально покрывает и на каких условиях.

"И самое главное — правильно понимать саму суть страхования. Полис не должен приносить человеку прибыль или улучшать его финансовое положение. Его задача — не дать непредвиденному событию резко ухудшить это положение. Если ремонт автомобиля, лечение или восстановление жилья обходятся в сотни тысяч гривен, страхование берет на себя ту часть убытка, которая в противном случае легла бы на сбережения, текущий доход или заставила бы искать дополнительные средства", — советует эксперт по страхованию Николай Матика.

Напомним, ранее "Фокус", со ссылкой на Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, сообщал о том, что в прифронтовых регионах малый и средний бизнес сможет получить кредиты на восстановление повреждённого или разрушенного имущества по ставке 0,1%, а также воспользоваться грантами и программами страхования военных рисков.