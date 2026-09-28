Коли страховка справді рятує гроші: 5 випадків із виплатами до 999 тис. грн

Страхування може взяти на себе частину великих непередбачених витрат за пошкоджене житло, авто, складне лікування. Фокус проаналізував конкретні випадки та суми виплат.

Хвороба, травма, ДТП або пошкодження житла можуть обернутися витратами у десятки чи сотні тисяч гривень. Подекуди суми збитків наближаються до мільйона. І сам факт наявності поліса ще не означає автоматичної компенсації всіх витрат. Важливі страхова сума, ліміти за окремими ризиками, франшиза, перелік страхових подій та виключення з договору.

У різних видах страхування механізм відрізняється. Медичний поліс може передбачати організацію лікування та оплату медичних послуг, майновий — відшкодування вартості пошкодженого майна в межах страхової суми, а в автострахуванні розрахунок залежить, зокрема, від характеру пошкоджень, умов договору та вартості відновлення.

Видео дня

Фокус запитав експерта, за яких обставин виникають великі витрати, як визначається розмір виплати та що варто перевірити перед укладанням договору.

Микола Матика , член правління СК ІНГО

Як працює страхування, найкраще видно на конкретних випадках, коли йдеться про витрати в десятки, сотні тисяч або навіть близько мільйона гривень.

1. Складне лікування

Медичні витрати можуть складатися не тільки з оплати консультацій чи медикаментів. У разі ускладнень хвороби до них додаються діагностика, операції, стаціонарне лікування, реабілітація та, за потреби, транспортування пацієнта.

Один із таких випадків стався у Чернівцях із молодим чоловіком, якому раптово стало зле. Лікарі діагностували велику кавернозну гемангіому заочеревинного простору в ділянці підшлункової залози, ускладнену кровотечею в черевну порожнину.

Читайте також: Страхові виплати в Україні зросли на 43%: за що сьогодні платять найбільше

Можливостей місцевих лікарень для лікування такого складного випадку було недостатньо. Страхова компанія за цих умов організувала переведення пацієнта до Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова у Києві. Після лікування компанія також оплатила транспортування чоловіка назад до Чернівців для подальшого відновлення. Загальна вартість організованої та оплаченої медичної допомоги становила близько 167 тис. грн.

Тож, медичне страхування може працювати за моделлю, коли страховик не просто компенсує вже понесені витрати, а організовує отримання медичної допомоги через асистанс і мережу медичних закладів. Конкретний перелік послуг, ліміти та порядок погодження лікування залежать від договору.

Важливо

Уламки ворожих дронів наробили біди по всьому Києву: палають машини й понівечено садок

"Наприклад, в медичному страхуванні наявність поліса впливає на фінансовий стан не лише через пряму виплату у разі проблем зі здоров’ям. Страхова компанія надає не лише гроші, а й сервіс. Людині не потрібно терміново шукати значні суми на діагностику, операцію, медикаменти чи транспортування. Страховик водночас бере на себе організацію лікування в момент, коли родина часто фізично не має часу самостійно вирішувати всі ці питання", — каже член правління СК ІНГО Микола Матика.

Ще один випадок стосувався важкого ішемічного інсульту з тромбозом. Пацієнту були потрібні термінова діагностика, реанімація та подальше стаціонарне лікування. Медичну допомогу організували й оплатили на всю передбачену договором страхову суму — 250 тис. грн.

Водночас ДМС не варто сприймати як безлімітне фінансування будь-якого лікування. Зауважимо, що у договорі заздалегідь визначаються види медичної допомоги, страхові суми, перелік захворювань і процедур, які покриваються, а також винятки. Тому одна й та сама медична послуга може покриватися за одним полісом і не входити до іншого..

2. Пошкоджене війною житло

Для майнового страхування війна стала окремим фактором ризику. Якщо раніше типовими страховими подіями для житла були пожежа, затоплення, аварії інженерних мереж чи інші побутові пошкодження, то тепер окремі продукти передбачають також покриття наслідків ракетних і дронових атак. Водночас воєнне покриття не є однаковим для всіх договорів. Важливими залишаються територія страхування, перелік конкретних подій, страхова сума та винятки. Для деяких територій страхові компанії можуть встановлювати обмеження або не приймати майно на страхування.

Так, в одному з київських будинків після атаки квартира отримала комплексні пошкодження — вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни. Натомість власник отримав 999 тис. грн страхового відшкодування.

В іншій квартирі того самого будинку розмір виплати становив 699 тис. грн.

"Помітно змінюється і роль майнового страхування. До звичних ризиків, таких як пожежі, залиття чи інших побутових пошкоджень – додалися наслідки ракетних і дронових атак. Такі випадки трапляються значно рідше, ніж звернення за медичною допомогою чи ДТП, але збиток для окремої родини може вимірюватися сотнями тисяч або навіть мільйонами гривень. Саме тому одним із найпомітніших трендів останніх двох років стало поширення страхового захисту від воєнних ризиків – передусім для автомобілів і житла", — каже експерт і додає, що для виплати важливим є документальне підтвердження події та характеру пошкоджень.

Зокрема, після атаки власнику майна варто зафіксувати наслідки, звернутися до відповідних служб і діяти відповідно до процедури, передбаченої договором. Адже самостійно визначена вартість ремонту не обов’язково буде дорівнювати сумі страхового відшкодування: збиток розраховується за правилами конкретного поліса та в межах страхової суми..

3. Автомобіль після ракетної або дронової атаки

В автострахуванні потрібно розрізняти ОСЦПВ та КАСКО. Обов’язкова автоцивілка призначена насамперед для відповідальності водія за шкоду, заподіяну третім особам. КАСКО, залежно від умов конкретного договору, може покривати пошкодження або знищення самого застрахованого автомобіля.

Окремим питанням постають воєнні ризики. Таке покриття може оформлюватися як частина ширшого договору або як окремий продукт. До переліку подій можуть входити падіння ракет, дронів та їхніх уламків, вибухова хвиля, пожежа та інші ризики, але остаточний перелік визначається договором.

В одному з наведених експертом випадків збитки після пошкодження автомобіля уламками перевищили 600 тис. грн: "Наприклад, в одному з випадків уламки пошкодили дах і скляні елементи автомобіля. Збиток оцінили у 624,3 тис. грн, а страхове відшкодування після врахування франшизи становило 580,5 тис. грн. В іншому випадку уламками були пошкоджені лобове та бокове скло автомобіля – сума збитку і виплати склала 147 тис. грн".

За його словами, розмір компенсації залежить від умов конкретного договору. Якщо автомобіль можна відновити, йдеться про оплату ремонту. Якщо його знищено або відновлення економічно недоцільне, виплата розраховується як при повній загибелі автомобіля — з урахуванням страхової суми, франшизи, зносу та вартості залишків, якщо це передбачено договором.

Після отримання повного пакета документів і погодження суми збитку виплата зазвичай займає 7–15 робочих днів. Загальний строк може залежати від того, наскільки швидко надходять необхідні документи від поліції, ДСНС чи інших служб.

"Тому питання тут не стільки в тому, чи дозволила виплата купити нове авто або обійтися без кредиту. Це залежить від конкретної ситуації людини. Суть страхування в іншому: воно допомагає не перекласти весь раптовий збиток на власні заощадження, поточні доходи чи майбутні витрати родини. Тобто не покращує фінансовий стан, а допомагає його втримати після непередбаченої події", — пояснює Микола Матика.

Водночас навіть наявність поліса не означає, що після ДТП можна ігнорувати процедуру врегулювання. Водієві потрібно повідомити страховика у строки, передбачені договором, зафіксувати обставини події та надати необхідні документи. Для ОСЦПВ частина ДТП може оформлюватися за допомогою Європротоколу — за умови дотримання встановлених для цього випадків.

4. Поранення та необхідність термінової допомоги

Здоров'я — найцінніший актив людини. Лікування після травми чи поранення вимагає комплексного підходу. Тож витрати можуть швидко перетворитися на суттєвий фінансовий удар по сімейному бюджету.

Реальний масштаб таких ситуацій ілюструє кейс із практики ІНГО, коли клієнт зазнав осколкового поранення ноги із переломом великогомілкової кістки. Первинну невідкладну допомогу постраждалому надали одразу за місцем перебування. Проте для порятунку кінцівки була необхідна складна операція в іншому регіоні.

Вмедичному страхуванні наявність поліса впливає на фінансовий стан не лише через пряму виплату у разі проблем зі здоров’ям. Страхова компанія надає не лише гроші, а й сервіс

Компанія повністю взяла на себе логістику та медичний менеджмент, забезпечивши пацієнта медикаментами у стаціонарі, організувала транспортування каретою швидкої допомоги до іншого міста для проведення операції, а також продовжила фінансовий супровід після хірургічного втручання.

Сумарна вартість цього страхового випадку становила близько 42 тис. грн.

Цей приклад доводить, що наслідки серйозної травми завжди комплексні й охоплюють кілька статей витрат одночасно — від екстреної логістики до тривалого медикаментозного супроводу. Які саме з цих етапів покриває поліс, чітко визначають умови конкретного договору страхування.

5. Коли один страховий випадок стає дорожчим

Не кожний страховий випадок пов’язаний із великою кількістю звернень. Навпаки, у майновому та автомобільному страхуванні окремий збиток може бути значним навіть тоді, коли таких випадків менше, ніж у медичному страхуванні. Саме це поступово змінює вартість страхових виплат на ринку.

За словами експерта, за перше півріччя 2026 року ІНГО фактично перерахувала 2,510 млрд грн страхових виплат, що на 46,4% перевищує аналогічний період минулого. А найбільші обсяги нарахованих виплат припали на медичне й автомобільне страхування: 386,5 млн грн — на організацію та оплату медичної допомоги, 328,4 млн грн — за ОСЦПВ, 272,3 млн грн — за КАСКО.

Для автомобілів в ІНГО діє окремий продукт "КАСКО. Відбій тривоги", який покриває наслідки воєнних дій: падіння ракет, дронів та уламків, вибухову хвилю, пожежу та інші передбачені договором події

Водночас медичне страхування має іншу структуру витрат. Тут значну частину формує велика кількість щоденних звернень: 55% припадає на амбулаторну допомогу, 19% — на медикаменти, 6% — на стаціонарне лікування, 7% — на стоматологію.

Зазначимо, що така тенденція помітна не лише в окремій компанії. За перше півріччя 2026 року по страховому ринку виплати зросли на 43,1%, тоді як премії — на 16,3%, а кількість договорів — лише на 2,1%.

"Тому одним із головних трендів останнього часу я б назвав не просто зміну структури виплат, а зростання вартості самого страхового випадку. Це видно і на рівні всього ринку: у першому півріччі 2026 року виплати страховиків зросли на 43,1%, тоді як премії – на 16,3%, а кількість договорів – лише на 2,1%", — пояснює Микола Матика.

Він додає, що на розмір збитків впливає і подорожчання самого відновлення: ремонту автомобілів, запчастин, медичних послуг та будівельних матеріалів. Тобто йдеться не обов’язково про більшу кількість страхових випадків — один і той самий за характером збиток може вимагати від страховика більшої виплати через вищу вартість ремонту або лікування.

Що перевірити перед купівлею поліса

Тож, як зрозуміти, що саме покриває страховка ще до того, як вона знадобиться? Адже однієї ціни для цього недостатньо. Важливо заздалегідь перевірити, які ризики включені в договір, які діють обмеження і що саме доведеться робити клієнту, якщо страховий випадок станеться.

Що саме покриває поліс

Насамперед варто подивитися на перелік застрахованих ризиків, ліміти за ними, територію дії договору та виключення. Особливо уважно потрібно читати умови майнового страхування від воєнних ризиків: у різних продуктах можуть відрізнятися і перелік подій, і територія покриття.

Скільки можна отримати

Страхова сума — це встановлений договором максимум відповідальності страховика за відповідним об’єктом або ризиком. Вона не обов’язково дорівнює фактичному розміру збитку. Водночас на кінцеву виплату може впливати франшиза — частина збитку, яку клієнт за умовами договору бере на себе. Тому два поліси з однаковою страховою сумою не обов’язково передбачатимуть однакову виплату.

Саме тому порівнювати поліси лише за ціною некоректно. Слід зважати на те, що саме входить у покриття, які встановлені ліміти, яка франшиза і які випадки виключені з договору.

Важливо

Київ отримав статус зони підвищеного ризику: що це дає жителям столиці та області

"Найчастіша помилка — обирати поліс лише за ціною. Дешевший продукт може мати менший ліміт, більшу франшизу, вужче покриття або більше виключень. Тому важливо дивитися не на те, скільки коштує поліс сам по собі, а який фінансовий ризик він реально забирає на себе", — звертає увагу Микола Матика.

Що робити після страхового випадку

Порядок повідомлення страховика, строки та спосіб передачі документів визначаються договором. Залежно від ситуації можуть знадобитися документи від поліції, ДСНС, медичного закладу або іншого компетентного органу.

Важливо також не поспішати ремонтувати пошкоджене майно чи автомобіль до його огляду та фіксації страховиком, якщо договором передбачений такий порядок. Зміна стану пошкодженого об’єкта може ускладнити встановлення обставин події та оцінку збитку.

Як змінюється врегулювання

Частину процедур страхові компанії переводять в онлайн: повідомлення про подію та документи можна передавати дистанційно, а в медичному страхуванні використовуються мобільні сервіси для організації допомоги. Окремі страховики також тестують дистанційний огляд пошкодженого майна та автомобілів за допомогою смартфона.

У підсумку головним питанням при виборі поліса залишається не стільки його вартість, а те, який ризик він реально покриває і на яких умовах.

"І найважливіше — правильно сприймати саму роль страхування. Поліс не має приносити людині прибуток чи покращувати її фінансовий стан. Його завдання — не дати непередбаченій події цей стан різко погіршити. Якщо ремонт автомобіля, лікування або відновлення житла коштують сотні тисяч гривень, страхування бере на себе ту частину збитку, яка інакше лягла б на заощадження, поточний дохід або змусила б шукати додаткові кошти", — радить експерт зі страхування Микола Матика.

Нагадаємо, раніше Фокус, із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, повідомляв про те, що у прифронтових регіонах малий і середній бізнес зможе отримати кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна за ставкою 0,1%, а також скористатися грантами та програмами страхування воєнних ризиків.