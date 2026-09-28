Репетиторы и арендодатели под прицелом налоговой: как избежать штрафа до 1020 грн

Украинцы, которые в 2026 году получали деньги не от налогового агента, обязаны самостоятельно задекларировать такие доходы. За нарушение сроков подачи декларации предусмотрен штраф в размере до 1020 грн.

Части украинцев придется самостоятельно отчитываться о своих доходах за 2026 год. Речь идет о доходах, полученных не от налогового агента, в частности о доходах от репетиторства или аренды имущества. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Обязанность отчитываться возникает не в связи с самим фактом подработки, а зависит от того, кто выплачивал деньги и удерживался ли с них налог.

В ГНС напоминают, что самостоятельно декларировать необходимо средства, полученные от других физических лиц, если те не выступали в качестве налоговых агентов. Например, это плата за аренду имущества от физического лица. В перечень также входят отдельные иностранные доходы, инвестиционная прибыль и другие не облагаемые налогом поступления.

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Отдельно налоговики упоминают репетиторов. Если человек предоставляет такие услуги как обычное физическое лицо, не имея статуса индивидуального предпринимателя или не занимаясь независимой профессиональной деятельностью, доход необходимо задекларировать. К репетиторству ГНС относит обучение по различным предметам, подготовку к школе, поступлению и тестированию, а также выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ.

Годовую декларацию о доходах за 2026 год, как правило, подают до 1 мая 2027 года, а рассчитанную сумму уплачивают до 1 августа 2027 года. Сделать это можно дистанционно через "Электронный кабинет плательщика" или другими предусмотренными законом способами.

Ставка составляет 18 % НДФЛ и 5 % военного сбора, то есть в сумме 23 % от базы налогообложения. Например, с 120 тыс. грн годового дохода от репетиторства НДФЛ составит 21 600 грн, а военный сбор — 6000 грн. Итого придётся отдать 27 600 грн, а на руках останется 92 400 грн.

Поэтому подработка на 10 тыс. грн не означает, что вся сумма останется в кармане: часть средств придется отдать в качестве налогов.

За непредставление или несвоевременное представление декларации предусмотрен штраф в размере 340 грн за каждое нарушение. Если в течение года человека уже штрафовали за это, повторное нарушение обойдется в 1020 грн. Такие нормы прописаны в пункте 120.1 Налогового кодекса.

В то же время штраф — не единственная возможная мера ответственности. Если налоги с дохода не уплачены, возникают отдельные налоговые обязательства, за неуплату которых также предусмотрена ответственность.

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