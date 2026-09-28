Репетитори й орендодавці під прицілом податкової: як не отримати штраф до 1020 грн

Українці, які у 2026 році отримували гроші не від податкового агента, зобов'язані самостійно задекларувати такі доходи. За порушення строків подання декларації передбачений штраф до 1020 грн.

Частині українців доведеться самостійно звітувати про свої доходи за 2026 рік. Ідеться про гроші, отримані не від податкового агента, зокрема про репетиторство чи оренду майна. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Обов'язок звітувати виникає не через сам факт підробітку, а залежить від того, хто платив гроші й чи утримувався з них податок.

У ДПС нагадують, що декларувати самостійно потрібно кошти, отримані від інших фізичних осіб, якщо ті не виступали податковими агентами. Наприклад, це плата за оренду майна від фізособи. До переліку також належать окремі іноземні доходи, інвестиційний прибуток та інші неоподатковані надходження.

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Окремо податківці згадують репетиторів. Якщо людина надає такі послуги як звичайна фізична особа, без статусу ФОП чи незалежної професійної діяльності, дохід треба задекларувати. До репетиторства ДПС відносить навчання з різних предметів, підготовку до школи, вступу та тестування, а також виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

Річну декларацію за доходи 2026 року за загальним правилом подають до 1 травня 2027 року, а визначене зобов'язання сплачують до 1 серпня 2027 року. Зробити це можна дистанційно через Електронний кабінет платника або іншими передбаченими законом способами.

Ставка становить 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто разом 23% від бази оподаткування. Наприклад, із 120 тис. грн річного доходу від репетиторства ПДФО складе 21 600 грн, а військовий збір 6000 грн. Разом доведеться віддати 27 600 грн, а на руках залишиться 92 400 грн.

Тож підробіток на 10 тис. грн не означає, що вся сума залишиться в кишені: частину коштів доведеться спрямувати на податки.

За неподання або несвоєчасне подання декларації передбачений штраф 340 грн за кожне порушення. Якщо протягом року людину вже штрафували за це, повторне порушення обійдеться в 1020 грн. Такі норми прописані в пункті 120.1 Податкового кодексу.

Водночас штраф не єдина можлива відповідальність. Якщо податки з доходу не сплатили, виникають окремі податкові зобов'язання, за несплату яких також відповідають.

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