Теневой табак забрал у бюджета 36,4 млрд грн: в каких областях больше всего нелегальных сигарет

Доля нелегальных сигарет в Украине выросла до 21,6 % и почти достигла исторического максимума. Из-за неуплаты налогов бюджет ежегодно недополучает около 36,4 млрд грн.

Нелегальная табачная продукция в июле 2026 года заняла 21,6 % украинского рынка. Этот показатель приблизился к историческому рекорду, зафиксированному в октябре 2023 года. Об этом сообщает отчет "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" от Kantar Украина.

В исследовании отмечается, что по сравнению с предыдущей волной общий показатель вырос, прежде всего, из-за увеличения доли продукции с маркировкой "Duty Free" или предназначенной для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине. Её доля выросла с 7,8% в апреле до 10,9% в июле 2026 года.

Зато количество подделок, в частности с фальшивыми акцизными марками, сократилось. Их доля снизилась с 11,2 % в апреле до 9,1 % в июле.

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При таких объемах теневого рынка государство ежегодно недополучает рекордные 36,4 млрд грн налогов.

Статистика нелегальной продажи сигарет. Фото: Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине

География нелегальной торговли практически не изменилась: около 68 % такой продукции приходится на семь регионов. Лидирует Днепропетровская область с показателем 18 %, за ней следуют Харьковская (12%), Одесская (11%), Киев вместе с Киевской областью (8%), Львовская (7%), а также Кировоградская и Хмельницкая (по 6%).

Основными точками сбыта остаются киоски и магазины, через которые проходит около двух третей нелегального табака.

Напомним, Верховная Рада приступила к борьбе с курением среди подростков и планирует законодательно запретить лицам до 17 лет пользоваться сигаретами, вейпами и кальяном. Законопроект уже передан на рассмотрение профильного комитета.

Кроме того, стоимость каждой пачки сигарет может вырасти как минимум на 20 грн. Это связано с постепенным повышением ставок акцизного налога до минимального уровня, предусмотренного в ЕС.