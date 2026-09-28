Тіньовий тютюн забрав у бюджету 36,4 млрд грн: у яких областях найбільше нелегальних цигарок

Частка нелегальних сигарет в Україні зросла до 21,6% і майже сягнула історичного максимуму. Через несплату податків бюджет щороку недоотримує близько 36,4 млрд грн.

Нелегальна тютюнова продукція в липні 2026 року зайняла 21,6% українського ринку. Цей показник наблизився до історичного рекорду, зафіксованого в жовтні 2023 року. Про це пише "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" від Kantar Україна.

У дослідженні зазначають, що порівняно з попередньою хвилею загальний показник зріс насамперед через збільшення частки продукції з маркуванням Duty Free або призначеної на експорт, яку нелегально реалізують в Україні. Її частка піднялася з 7,8% у квітні до 10,9% у липні 2026 року.

Натомість підробок, зокрема з фальшивими акцизними марками, стало менше. Їїхня частка знизилася з 11,2% у квітні до 9,1% у липні.

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За таких обсягів тіньового ринку держава щороку недоотримує рекордні 36,4 млрд грн податків.

Статистика нелегального продажу сигарет. Фото: Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україн

Географія нелегальної торгівлі майже не змінилася: близько 68% такої продукції припадає на сім регіонів. Лідирує Дніпропетровська область з показником 18%, за нею йдуть Харківська (12%), Одеська (11%), Київ разом із Київською областю (8%), Львівська (7%), а також Кіровоградська та Хмельницька (по 6%).

Основними точками збуту залишаються кіоски та магазини, через які проходить близько двох третин нелегального тютюну.

Нагадаємо, Верховна Рада взялася за боротьбу з курінням серед підлітків і планує законодавчо заборонити особам до 17 років користуватися сигаретами, вейпами та кальяном. Законопроєкт уже передали на розгляд профільного комітету.

Також вартість кожної пачки сигарет може зрости щонайменше на 20 грн. Це пов'язано з поступовим підвищенням ставок акцизного податку до мінімального рівня, передбаченого в ЄС.