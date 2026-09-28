Что будет с выплатами семьям пропавших без вести: в Минобороны приняли новое решение

Минобороны запретило воинским частям досрочно лишать денежного обеспечения семьи пропавших без вести защитников до официального юридического подтверждения их смерти.

Министерство обороны Украины утвердило новые правила для воинских частей относительно финансовой поддержки семей защитников. Отныне все воинские части обязаны непрерывно выплачивать денежное обеспечение семьям пропавших без вести военнослужащих до тех пор, пока не будет официально оформлено основание для его прекращения. Речь идет, в частности, о решении суда о признании человека без вести пропавшим или об официальной записи о смерти. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее в отдельных воинских частях возникали ситуации, когда денежные выплаты родственникам приостанавливались преждевременно — сразу после появления первых предварительных документов или заключений о вероятной опознании тела. Из-за этого семьи оставались без финансовой поддержки на период проведения дальнейших экспертиз и юридических процедур.

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"Раньше некоторые воинские части приостанавливали выплаты сразу после появления первых документов об опознании тела", — пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Таким образом, новая директива Минобороны устанавливает четкое требование: факт прекращения выплат денежного обеспечения увязывается исключительно с юридическим оформлением свидетельства или записи о смерти. Это должно решить проблему бюрократических задержек, с которыми ранее сталкивались родственники погибших воинов в ходе процесса идентификации.

О новом поручении Министерство обороны сообщило 28 сентября.

По словам Любови Галан, отныне запрещено прекращать выплаты исключительно на основании документов об опознании тела или других документов, не предусмотренных действующим законодательством.

Когда семья должна получать средства

В соответствии с действующим порядком денежное довольствие военнослужащего, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, ежемесячно выплачивается членам его семьи. Выплаты должны продолжаться до даты составления актовой записи о смерти или до вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего без вести отсутствующим.

В то же время Минобороны отдельно отмечает, что выплаты производятся не дольше, чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

То есть само по себе установление личности погибшего по результатам опознания ещё не является основанием для автоматического прекращения выплат. Для этого необходимо предусмотренное законом юридическое основание.

Кто имеет право на денежное довольствие

Порядок выплат определен постановлением Кабинета Министров № 884 от 30 ноября 2016 года. В отсутствие личного распоряжения военнослужащего право на часть его денежного довольствия имеют, в частности, супруга или супруг, законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства и родители.

Если таких ближайших родственников нет, средства могут выплачиваться совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам — в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, военнослужащий может заранее составить личное распоряжение, в котором указать, кому и в каких долях будет выплачиваться его денежное довольствие в случае попадания в плен или пропажи без вести. Это право вступает в силу с февраля 2025 года.

Что будет после официального констатация смерти

Если впоследствии будет составлена актовая запись о смерти военнослужащего, порядок выплат изменяется. Причитающееся ему, но не выплаченное до дня смерти денежное обеспечение выплачивается определенным лицам в соответствии с личным распоряжением или установленным законом порядком.

Единовременная денежная помощь в случае гибели также оформляется после официального подтверждения смерти. Если тело не найдено, юридическим основанием в отдельных случаях может служить решение суда об установлении факта смерти или признании человека умершим.

Таким образом, новое распоряжение Минобороны касается именно недопущения досрочного прекращения ежемесячных выплат семьям пропавших без вести военнослужащих. Воинские части должны руководствоваться установленными законом основаниями, а не только документами о предварительной идентификации тела.

Напомним, Минобороны разъяснило, как в 2026 году будут начисляться дополнительные выплаты военнослужащим в зависимости от характера службы и выполнения боевых задач. Военные, служащие в тылу без боевых или специальных задач, могут получать дополнительные 10 тыс. грн, тогда как за выполнение таких задач предусмотрены выплаты в размере 30, 50 или 100 тысяч грн.

Кроме того, мы сообщали, что Минобороны ввело новые правила о дополнительных выплатах военнослужащим за взятие в плен и уничтожение живой силы противника. За каждого пленного предусмотрено 100 тысяч гривен, а за подтвержденное уничтожение военнослужащего противника — 15 тысяч гривен.