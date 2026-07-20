Дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн выплачивается в зависимости от характера службы и выполнения боевых задач.

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 10 тыс. грн военнослужащим зависит от характера службы и выполнения боевых задач.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве также разъяснили правила начисления дополнительных выплат военнослужащим в 2026 году.

Размер выплат военнослужащим в тылу

Как сообщили в Минобороны, военнослужащие, несущие службу в тылу и не задействованные в боевых или специальных задачах, будут получать не менее 30 тыс. грн в месяц. Для этого к их основному денежному довольствию будут добавлять 10 тыс. грн.

Выплаты военнослужащим в тылу и на передовой Фото: Информатор

Военные, выполняющие боевые задачи — размеры выплат

В то же время военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задачи, будут получать другие виды дополнительных выплат — 30, 50 или 100 тыс. грн в зависимости от условий службы. Для них отдельное вознаграждение в размере 10 тыс. грн не предусмотрено.

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В Минобороны также уточнили правила выплат во время отпуска. За этот период военнослужащим выплачивается только основное денежное довольствие, а дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн за дни отдыха не начисляется.

Военнослужащие, проходящие лечение — как получить средства

Отдельно ведомство разъяснило ситуацию с лечением. Если военнослужащий находится на лечении в связи с болезнью или травмой, не связанными с защитой Украины, ему выплачивается основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Если же ранение получено при защите Родины, военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц.

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В Минобороны подчеркнули, что разъяснение должно помочь военнослужащим лучше понимать принципы начисления выплат и условия получения дополнительного вознаграждения.

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