Додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн виплачується залежно від характеру служби та виконання бойових завдань.

Виплата додаткової винагороди у розмірі 10 тис. грн для військовослужбовців залежать від характеру служби та виконання бойових завдань.

Це пояснили в Міністерстві оборони України. У відомстві також роз’яснили правила нарахування додаткових коштів військовим 2026 року.

Суми виплат для військових в тилу

Як повідомили у Міноборони, військовослужбовці, які служать в тилу та не залучені до бойових або спеціальних завдань, отримуватимуть щонайменше 30 тис. грн на місяць. Для цього до їхнього основного грошового забезпечення додаватимуть 10 тис. грн.

Виплати для військових в тилу та на передовій Фото: Інформатор

Військові на бойових завданнях — суми виплат

Водночас військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання, отримуватимуть інші види додаткових виплат — 30, 50 або 100 тис. грн залежно від умов служби. Для них окрема винагорода у 10 тис. грн не передбачена.

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У Міноборони також уточнили правила виплат під час відпустки. За цей період військовослужбовцям виплачується лише основне грошове забезпечення, а додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн за дні відпочинку не нараховується.

Військові на лікуванні — як отримати кошти

Окремо відомство пояснило ситуацію із лікуванням. Якщо військовий перебуває на лікуванні через хворобу або травму, які не пов’язані із захистом України, йому виплачується основне грошове забезпечення та додаткова винагорода 10 тис. грн.

Якщо ж поранення отримане під час захисту Батьківщини, військовослужбовець має право на додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн на місяць.

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У Міноборони наголосили, що роз’яснення має допомогти військовослужбовцям краще розуміти принципи нарахування виплат та умови отримання додаткової винагороди.

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