Виплата 1500 грн: українцям пояснили, як оформити допомогу через "Дію" у липні

Держава виплачує 1500 грн. Отримання допомоги можна оформити через "Дію". Фокус дізнався, хто має право на додаткові виплати і термін подання заявки.

У липні 2026 року в Україні можливе оформлення державної виплати 1500 грн для ветеранів іветеранок. Гроші надаються в межах програми "Ветеранський спорт" і призначені для оплати занять спортом, фізичної реабілітації та відновлення здоров'я. Для отримання коштів на третій квартал необхідно подати заявку в "Дії" до 20 липня.

1500 грн через "Дію": хто може отримати допомогу

Як зазначено на порталі, 1500 грн у межах програми "Ветеранський спорт" — це державна підтримка, яку можна використати на заняття спортом, тобто тренажерний зал, басейн чи будь-які спортивні секції.

Програма передбачає щоквартальні виплати ветеранам війни.

Право на допомогу мають наступні громадяни:

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люди, які досягли 18 років;

мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

мають зареєстрований РНОКПП (ідентифікаційний код).

Подати заяву потрібно заново: що змінилося 2026 року

Цьогоріч порядок отримання виплати змінили. Якщо раніше достатньо було одного звернення, то тепер заяву необхідно подавати перед кожним кварталом.

Як пояснили у "Дії", правила подання заявки змінили навесні 2026 року, тож тепер звернення потрібно подавати незалежно від того, чи були виплати призначені раніше. Саме тому навіть ветерани, які вже отримували кошти раніше, мають заново оформити заявку.

Ветеранам нагадали про виплату 1500 грн Фото: З відкритих джерел

До якого числа можна оформити 1500 грн

Для третього кварталу документи приймають від 1 до 20 липня. А по завершенню цього етапу наступна можливість подати заявку відкриється лише у жовтні. Ці заяви розглядатимуть для отримання допомоги вже на четвертий квартал.

Як оформити 1500 грн через "Дію" та коли надійдуть кошти

Подання заявки відбувається автоматично і швидко. Необхадно лише авторизуватися у застосунку "Дія", відкрити розділ "Сервіси", обрати послугу "Ветеранський спорт" та підтвердити заяву та вказати "Дія.Картку", на яку буде перерахована допомога.

Після перевірки інформації у державних реєстрах кошти, зазвичай, надходять протягом 6 робочих днів.

На що можна витратити 1500 грн

Отримані кошти ветерани можуть використати для оплати:

абонементів до спортзалів;

фітнес-клубів;

басейнів;

реабілітаційних центрів;

інших спортивних закладів, які працюють у межах програми.

Готівкою зняти ці гроші або витратити їх на інші покупки не можна.

Зазначимо, що невикористані кошти після завершення кварталу автоматично повертаються до держбюджету.

Що робити, якщо "Дія" не дозволяє подати заявку

Є випадки, коли користувачі оримують повідомлення про відсутність даних у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Тоді Міністерство у справах ветеранів рекомендує подати електронне звернення через офіційний сервіс appeal.mva.gov.ua. Після оновлення інформації у реєстрі можливість оформити виплату через "Дію" з'явиться автоматично.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливість сплатити компенсацію за оренду житла мобілізованим військовослужбовцям. Зокрема, таку пропозицію зареєстровано на сайті електронних петицій.

Також стало відомо, що уряд готує зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нововведення стосуватимуться резидентів "Дія.City" та критеріїв визначення критично важливих підприємств, а також мають зробити систему прозорішою й мінімізувати можливі зловживання.