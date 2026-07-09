Выплата 1500 грн: украинцам объяснили, как оформить помощь через приложение "Дия" в июле

Государство выплачивает 1500 грн. Получить помощь можно через приложение "Дия". Фокус выяснил, кто имеет право на дополнительные выплаты и в какие сроки можно подать заявку.

В июле 2026 года в Украине возможно оформление государственной выплаты в размере 1500 грн для ветеранов и ветеранок. Деньги предоставляются в рамках программы "Ветеранский спорт" и предназначены для оплаты занятий спортом, физической реабилитации и восстановления здоровья. Для получения средств на третий квартал необходимо подать заявку в приложении "Дії" до 20 июля.

1500 грн через "Дию": кто может получить помощь

Как указано на портале, 1500 грн в рамках программы "Ветеранский спорт" — это государственная поддержка, которую можно использовать для занятий спортом, то есть в тренажерном зале, бассейне или любых спортивных секциях.

Программа предусматривает ежеквартальные выплаты ветеранам войны.

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Право на помощь имеют следующие граждане:

лица, достигшие 18 лет;

имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

включенные в Единый государственный реестр ветеранов войны;

имеющие зарегистрированный РНОКПП (идентификационный код).

Заявление нужно подать заново: что изменилось в 2026 году

В этом году порядок получения выплаты изменили. Если раньше достаточно было одного обращения, то теперь заявление необходимо подавать перед каждым кварталом.

Как пояснили в "Дии", правила подачи заявки изменили весной 2026 года, поэтому теперь заявку нужно подавать независимо от того, были ли выплаты назначены ранее. Именно поэтому даже ветераны, которые уже получали средства ранее, должны заново оформить заявку.

Ветеранам напомнили о выплате 1500 грн Фото: Из открытых источников

До какого числа можно оформить 1500 грн

Документы на третий квартал принимаются с 1 по 20 июля. А по завершении этого этапа следующая возможность подать заявку откроется только в октябре. Эти заявки будут рассматриваться для получения помощи уже на четвертый квартал.

Как оформить 1500 грн через "Дию" и когда поступят средства

Подача заявки происходит автоматически и быстро. Необходимо лишь авторизоваться в приложении "Дія", открыть раздел "Сервисы", выбрать услугу "Ветеранский спорт", подтвердить заявку и указать "Дія.Картку", на которую будет перечислена помощь.

После проверки информации в государственных реестрах средства, как правило, поступают в течение 6 рабочих дней.

На что можно потратить 1500 грн

Полученные средства ветераны могут использовать для оплаты:

абонементов в спортивные залы;

фитнес-клубов;

бассейнов;

реабилитационных центров;

других спортивных заведений, работающих в рамках программы.

Снять эти деньги наличными или потратить их на другие покупки нельзя.

Отметим, что неиспользованные средства по окончании квартала автоматически возвращаются в госбюджет.

Что делать, если "Дия" не позволяет подать заявку

Бывают случаи, когда пользователи получают уведомления об отсутствии данных в Едином государственном реестре ветеранов войны. В таком случае Министерство по делам ветеранов рекомендует подать электронное обращение через официальный сервис appeal.mva.gov.ua. После обновления информации в реестре возможность оформить выплату через "Дию" появится автоматически.

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Напомним, ранее сообщалось о возможности выплаты компенсации за аренду жилья мобилизованным военнослужащим. В частности, такое предложение было зарегистрировано на сайте электронных петиций.

Также стало известно, что правительство готовит изменения в порядок призыва военнообязанных. Нововведения коснутся резидентов "Дія.City" и критериев определения предприятий жизненно важной сферы, а также призваны сделать систему более прозрачной и свести к минимуму возможные злоупотребления.