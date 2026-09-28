Що буде з виплатами родинам зниклих безвісти: у Міноборони ухвалили нове рішення

Міноборони заборонило військовим частинам достроково позбавляти грошового забезпечення сім'ї зниклих безвісти захисників до офіційного юридичного підтвердження їхньої смерті.

Міністерство оборони України затвердило нові правила для військових частин щодо фінансової підтримки сімей захисників. Відтепер усі військові частини зобов’язані безперервно виплачувати грошове забезпечення родинам зниклих безвісти військовослужбовців до тих пір, поки не буде офіційно оформлена підстава для їх припинення. Йдеться, зокрема, про рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або офіційний актовий запис про смерть. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Раніше в окремих військових частинах виникали ситуації, коли грошові виплати родичам призупиняли передчасно — одразу після появи перших попередніх документів чи висновків про ймовірне впізнання тіла. Через це сім'ї опинялися без фінансової підтримки на період, поки тривали подальші експертизи та юридичні процедури.

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"Раніше деякі військові частини призупиняли виплати одразу після появи перших документів про впізнання тіла", — пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Таким чином, нова директива Міноборони встановлює чітку вимогу: факт припинення виплат грошового забезпечення пов'язується виключно з юридичним оформленням свідоцтва або запису про смерть. Це має розв'язати проблему бюрократичних затримок, із якими раніше стикалися рідні загиблих воїнів під час процесу ідентифікації.

Про нове доручення Міноборони повідомило 28 вересня.

За словами Любові Галан, припиняти виплати лише на підставі документів про впізнання тіла чи інших документів, яких немає в чинному законодавстві, відтепер заборонено.

Коли родина має отримувати кошти

Згідно з чинним порядком, грошове забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин, виплачується членам його сім’ї щомісяця. Виплати мають тривати до дати складення актового запису про смерть або до набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім.

Водночас Міноборони окремо зазначає, що виплати здійснюються не довше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Тобто саме по собі встановлення особи загиблого за результатами впізнання ще не є підставою для автоматичного припинення виплат. Для цього необхідна визначена законом юридична підстава.

Хто може отримувати грошове забезпечення

Порядок виплат визначений постановою Кабінету Міністрів №884 від 30 листопада 2016 року. За відсутності особистого розпорядження військовослужбовця право на частину його грошового забезпечення мають, зокрема, дружина або чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства та батьки.

Якщо таких найближчих родичів немає, кошти можуть виплачуватися повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам — відповідно до встановленого порядку.

Окремо військовослужбовець може заздалегідь скласти особисте розпорядження, у якому визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісти. Таке право діє з лютого 2025 року.

Що буде після офіційного встановлення смерті

Якщо згодом буде складено актовий запис про смерть військовослужбовця, порядок виплат змінюється. Належне йому, але не виплачене до дня смерті грошове забезпечення виплачується визначеним особам відповідно до особистого розпорядження або встановленого законом порядку.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі також оформлюється вже після офіційного підтвердження смерті. Якщо тіло не знайдено, юридичною підставою в окремих випадках може бути рішення суду про встановлення факту смерті або оголошення людини померлою.

Таким чином, нове доручення Міноборони стосується саме недопущення дострокового припинення щомісячних виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців. Військові частини мають керуватися визначеними законом підставами, а не лише документами про попередню ідентифікацію тіла.

Нагадаємо, Міноборони пояснило, як у 2026 році нараховують додаткові виплати військовослужбовцям залежно від характеру служби та виконання бойових завдань. Військові, які служать у тилу без бойових або спеціальних завдань, можуть отримувати додаткові 10 тис. грн, тоді як за виконання таких завдань передбачені виплати 30, 50 або 100 тисяч грн.

Також ми писали, що Міноборони запровадило нові правила додаткових виплат для військовослужбовців за взяття в полон та знищення живої сили противника. За полоненого передбачено 100 тисяч гривень, а за підтверджене знищення військового противника — 15 тисяч гривень.