Зарплаты в Украине за год выросли почти на четверть: в Госстате сообщили, где платят больше всего

Государственная служба статистики подсчитала, где в Украине в августе 2026 года работникам платили самые высокие зарплаты.

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в августе 2026 года составила 31 892 грн, говорится в сообщении Госстата. За год она выросла на 23,1%, однако по сравнению с июлем сократилась на 1,1%. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в Киеве — 48 705 грн. Второе место заняла Луганская область со средней зарплатой 33 981 грн, а третье — Киевская область, где этот показатель составил 32 404 грн.

Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области — 22 807 грн. В Кировоградской области работники в среднем получали 22 869 грн.

За какую работу платили больше всего и меньше всего

Уровень заработной платы в Украине в августе 2026 года Фото: Госстат

Самую высокую среднюю зарплату в августе получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 79 170 грн. Самый низкий показатель Госстат зафиксировал в сфере образования — 19 109 грн.

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По сравнению с июлем средняя зарплата снизилась в большинстве видов экономической деятельности. Сокращение составило от 0,4 % в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2 % в здравоохранении и социальном обеспечении. В то же время в ряде сфер зарплаты за месяц выросли.

Речь идет, в частности, о строительстве, информации и телекоммуникациях, профессиональной, научной и технической деятельности, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, государственном управлении и обороне, торговле, а также операциях с недвижимым имуществом. Рост составил от 0,1% до 4,7%.

По состоянию на 1 сентября 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,8 млрд грн.

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