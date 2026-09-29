Зарплати в Україні за рік зросли майже на чверть: у Держстаті повідомили, де платять найбільше

Державна служба статистики підрахувала, де в Україні у серпні 2026 року платили найвищі зарплати працівникам.

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн, йдеться у повідомленні Держстату. За рік вона зросла на 23,1%, однак порівняно з липнем скоротилася на 1,1%. Найвищий рівень оплати праці зафіксували у Києві — 48 705 грн. Друге місце посіла Луганська область із середньою зарплатою 33 981 грн, а третє — Київська область, де цей показник становив 32 404 грн.

Найнижчою середня зарплата була у Чернівецькій області — 22 807 грн. У Кіровоградській області працівники в середньому отримували 22 869 грн.

За яку роботу платили найбільше та найменше

Рівень зарплат в Україні у серпні 2026 року Фото: Держстат

Найвищу середню зарплату у серпні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 79 170 грн. Найнижчий показник Держстат зафіксував в освіті — 19 109 грн.

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Порівняно з липнем середня зарплата зменшилася у більшості видів економічної діяльності. Скорочення становило від 0,4% у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги. Водночас у низці сфер зарплати за місяць зросли.

Йдеться, зокрема, про будівництво, інформацію та телекомунікації, професійну, наукову і технічну діяльність, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, державне управління й оборону, торгівлю, а також операції з нерухомим майном. Зростання становило від 0,1% до 4,7%.

Станом на 1 вересня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

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