Любимых блюд может не быть: McDonald's переходит на сокращенное меню из-за удара по складу

Сеть McDonald's временно сократила меню во всех ресторанах Украины. Причиной стало повреждение склада логистического партнера компании в результате недавней атаки с использованием дронов.

Рестораны McDonald's по всей Украине временно работают с сокращенным меню. В компании пояснили, что это связано с повреждением склада её логистического партнера во время недавней атаки беспилотников.

Узнать, какие именно блюда доступны в конкретном заведении, можно несколькими способами: через приложение McDonald's, в приложениях партнёров по доставке или непосредственно в ресторане.

Ресторан McDonald's в Украине объяснил сокращение меню

В сети поблагодарили клиентов за терпение и понимание и заверили, что команды делают всё возможное, чтобы и впредь ежедневно предлагать посетителям их любимые блюда.

Стоит отметить, что склад, который американская компания использует для хранения продуктов, был поврежден 25 сентября во время очередной атаки на Киев и Киевскую область.

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Кроме того, в McDonald's рекомендуют проверять актуальный ассортимент конкретного заведения ещё до оформления заказа.