Улюблених страв може не бути: McDonald's переходить на скорочене меню через удар по складу
Мережа McDonald's тимчасово скоротила меню в усіх ресторанах України. Причиною стало пошкодження складу логістичного партнера компанії внаслідок нещодавньої дронової атаки.
Ресторани McDonald's по всій Україні тимчасово працюють зі скороченим меню. У компанії пояснили, що це наслідок пошкодження складу її логістичного партнера під час нещодавньої атаки безпілотників.
Дізнатися, які саме страви доступні в конкретному закладі, можна кількома способами: через застосунок McDonald's, у застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.
У мережі подякували клієнтам за терпіння й розуміння та запевнили, що команди роблять усе можливе, аби й надалі щодня пропонувати відвідувачам улюблені страви.
Варто зазначити, що склад, який американська компанія використовує для зберігання продуктів, пошкодили 25 вересня під час чергової атаки на Київ та Київську область.
Також у McDonald's радять перевіряти актуальний асортимент конкретного закладу ще перед замовленням.