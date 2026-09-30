Улюблених страв може не бути: McDonald's переходить на скорочене меню через удар по складу

Мережа McDonald's тимчасово скоротила меню в усіх ресторанах України. Причиною стало пошкодження складу логістичного партнера компанії внаслідок нещодавньої дронової атаки.

Ресторани McDonald's по всій Україні тимчасово працюють зі скороченим меню. У компанії пояснили, що це наслідок пошкодження складу її логістичного партнера під час нещодавньої атаки безпілотників.

Дізнатися, які саме страви доступні в конкретному закладі, можна кількома способами: через застосунок McDonald's, у застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.

Ресторан McDonald's в Україні пояснив скорочення меню

У мережі подякували клієнтам за терпіння й розуміння та запевнили, що команди роблять усе можливе, аби й надалі щодня пропонувати відвідувачам улюблені страви.

Варто зазначити, що склад, який американська компанія використовує для зберігання продуктів, пошкодили 25 вересня під час чергової атаки на Київ та Київську область.

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Також у McDonald's радять перевіряти актуальний асортимент конкретного закладу ще перед замовленням.