"Не нужен даже бесплатно": украинец в Финляндии пошел на крайние меры из-за работы

Украинский студент в Финляндии вышел в центр Хельсинки с плакатом о поиске места для прохождения практики, поскольку из-за автоматизации и конкуренции в течение полутора лет получал отказы от работодателей.

21-летний украинец Сергей Дениченко, который после начала полномасштабного вторжения России уехал в Финляндию, вышел в центр Хельсинки с призывом помочь найти место для учебной практики. Студент уже более полутора лет пытается устроиться на стажировку в сфере бухгалтерского и финансового учета, однако постоянно получает отказы от работодателей. Об этой ситуации сообщила украинская служба финского общественного вещателя Yle.

Сергей Дениченко приехал в Финляндию из Украины в марте 2022 года на основании временной защиты. Более двух лет назад он поступил в профессиональное училище Omnia в городе Эспоо, где получает базовую квалификацию в сфере бизнеса.

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Для завершения обучения ему необходимо пройти практику, но, несмотря на усердное обучение и наличие небольшого опыта работы в службе обслуживания клиентов, поиски обязательной практики по специальности оказались безуспешными. Сергей рассказал журналистам, что не смог найти себе место в течение более полутора лет.

По словам молодого человека, он отправлял заявки через специализированные сайты, искал вакансии в LinkedIn, лично посещал офисы компаний и проходил собеседования, однако везде получал отказы. Сергей вспоминает, что в некоторых фирмах ему прямо говорили: "Извините, но вы нам не нужны даже бесплатно".

Разочаровавшись в стандартных методах, Дениченко вышел на площадь Элиэля в Хельсинки с плакатом. На нём он разместил ссылку на своё резюме и надпись: "Я в отчаянии. Помогите мне найти работу. Ищу работу в бухгалтерии (веду учет)".

К нему подходили прохожие. Некоторые фотографировали плакат, другие давали контакты потенциальных работодателей. Однако, по словам Дениченко, после этого ни одна компания с ним не связалась. Одна компания проявила интерес к его кандидатуре, но, узнав, что он учится не в высшем учебном заведении, отказала ему.

Реакция учебного заведения и экспертов

Поступок украинца вызвал резонанс в его учебном заведении. Руководитель учебного отдела бизнеса колледжа Omnia Тарья Коскинен-Нисула заявила, что знает Сергея как прилежного студента, и выразила удивление тем, что он оказался в такой ситуации.

"Боже мой. Сначала я подумала: неужели он не получал консультаций по этому поводу? Просто думаю, как он попал в какую-то ловушку в плане консультирования", — прокомментировала Тарья Коскинен-Нисула, пообещав лично разобраться в проблеме.

Впрочем, в Omnia не стали отрицать, что в последние годы найти работу в сфере бизнеса стало сложнее. Особенно это касается крупных работодателей.

Коскинен-Нисула связывает часть изменений с автоматизацией работы. По её словам, традиционных ручных задач в бухгалтерии стало значительно меньше. Финансовые процессы изменились настолько, что, например, ручной ввод транзакций теперь используется гораздо реже.

Она также отметила, что часть мест для прохождения практики теперь предназначена для студентов университетов прикладных наук, а не колледжей.

Еще одной проблемой она назвала уровень владения финским языком. По словам представительницы Omnia, всё больше студентов пока находятся на этапе его изучения, из-за чего им требуется дополнительная поддержка при поиске места практики.

Председатель Союза студентов профессионального образования Финляндии (SAKKI) Киа Вилениус назвала случай с украинцем тревожным сигналом: "Не должно быть так, чтобы в Финляндии приходилось искать место для прохождения практики с плакатом".

Студент говорит, что помощи со стороны училища было недостаточно

Сам Дениченко считает, что поддержка, которую он получал от Omnia во время поиска места для прохождения практики, была недостаточной. По его словам, она в основном сводилась к проверке резюме и моральной поддержке.

Студент также спрашивал преподавателей, может ли он пройти необходимую практику непосредственно в своём учебном заведении, однако все отвечали ему, что такой возможности нет.

Представительница Omnia Минна Хямяляйнен при этом призвала студентов обращаться к преподавателям, консультантам и карьерным советникам. По её словам, учебное заведение помогает, в частности, с подготовкой резюме и заявлений.

В колледже также отметили, что завершение обучения Дениченко не должно зависеть от того, как быстро он найдет место для прохождения практики, и что учебное заведение сделает всё возможное для поиска подходящего места.

Планы Сергея Дениченко на будущее

Несмотря на трудности, Сергей Дениченко стремится построить карьеру в Финляндии, получить высшее образование и остаться в стране на постоянной основе.

"Я не хочу зависеть от выплат Kela (государственная служба социального обеспечения — прим. ред.). Я хотел бы начать свою карьеру, но рынок труда не дает такой возможности", — говорит украинец.

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