"Не потрібен навіть безкоштовно": українець у Фінляндії пішов на крайні заходи через роботу

Український студент у Фінляндії вийшов у центр Гельсінкі з плакатом про пошук практики, адже через автоматизацію та конкуренцію півтора року отримував відмови від роботодавців.

21-річний українець Сергій Деніченко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав до Фінляндії, вийшов у центр Гельсінкі із закликом допомогти знайти місце для навчальної практики. Студент понад півтора року намагається влаштуватися на стажування у сфері бухгалтерії та фінансового обліку, проте постійно отримує відмови від роботодавців. Про ситуацію повідомила українська служба фінського суспільного мовника Yle.

Сергій Деніченко приїхав до Фінляндії з України у березні 2022 року на підставі тимчасового захисту. Понад два роки тому він вступив до професійного училища Omnia в місті Еспоо, де здобуває базову кваліфікацію у сфері бізнесу.

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Для завершення навчання йому необхідно пройти практику, от тільки попри старанне навчання та наявність короткого досвіду роботи у службі обслуговування клієнтів, пошуки обов'язкової практики за фахом виявилися безуспішними. Сергій розповів журналістам, що не зміг знайти собі місце протягом більш ніж півтора року.

За словами юнака, він надсилав заявки через спеціалізовані сайти, шукав вакансії в LinkedIn, особисто відвідував офіси компаній та проходив співбесіди, однак усюди отримував відмови. Сергій пригадує, що в окремих фірмах йому прямо казали: "Вибачте, але ви нам не потрібні навіть безкоштовно".

Розчарувавшись у стандартних методах, Деніченко вибрався на площу Еліеля в Гельсінкі з плакатом. На ньому він розмістив посилання на своє резюме та напис: "Я у відчаї. Допоможіть мені знайти роботу. Шукаю роботу в бухгалтерії (веду облік)".

До нього підходили перехожі. Деякі фотографували плакат, інші давали контакти потенційних роботодавців. Проте, за словами Деніченка, після цього жодна компанія з ним не зв'язалася. Одна компанія зацікавилася його кандидатурою, але після того, як дізналася, що він навчається не у закладі вищої освіти, відмовила йому.

Реакція навчального закладу та експертів

Вчинок українця викликав резонанс у його навчальному закладі. Голова навчального відділу бізнесу коледжу Omnia Тар’я Коскінен-Нісула заявила, що знає Сергія як старанного студента, і висловила здивування тим, що він опинився у такій ситуації.

"Боже мій. Спочатку я подумала, невже він не отримував консультацій з цього приводу. Просто думаю, як він потрапив у якусь яму в плані консультування", — прокоментувала Тар'я Коскінен-Нісула, пообіцявши особисто розібратися у проблемі.

Втім, в Omnia не стали заперечувати, що знайти практику у сфері бізнесу останніми роками стало складніше. Особливо це стосується великих роботодавців.

Коскінен-Нісула пов'язує частину змін із автоматизацією роботи. За її словами, традиційних ручних завдань у бухгалтерії стало значно менше. Фінансові процеси змінилися настільки, що, наприклад, ручне внесення транзакцій тепер використовується набагато рідше.

Вона також зазначила, що частина місць для практики тепер орієнтована на студентів університетів прикладних наук, а не коледжів.

Ще однією проблемою вона назвала рівень фінської мови. За словами представниці Omnia, дедалі більше студентів ще перебувають на етапі її вивчення, через що їм потрібна додаткова підтримка під час пошуку практики.

Голова Спілки студентів професійного навчання Фінляндії (SAKKI) Кіа Віленіус назвала випадок українця тривожним сигналом: "Не має так бути, щоб у Фінляндії доводилося шукати місце для практики з плакатом".

Студент каже, що допомоги від училища було недостатньо

Сам Деніченко вважає, що підтримка, яку він отримував від Omnia під час пошуку практики, була недостатньою. За його словами, вона переважно зводилася до перевірки резюме та моральної підтримки.

Студент також запитував викладачів, чи може пройти необхідну практику безпосередньо у своєму навчальному закладі, однак всі йому відповідали, що такої можливості немає.

Представниця Omnia Мінна Хямяляйнен водночас закликала студентів звертатися до викладачів, консультантів та кар'єрних радників. За її словами, навчальний заклад допомагає, зокрема, з підготовкою резюме та заяв.

У коледжі також зазначили, що завершення навчання Деніченка не має залежати від того, наскільки швидко він знайде практику, і що заклад робитиме все можливе для пошуку відповідного місця.

Плани Сергій Деніченко на майбутнє

Попри труднощі, Сергій Деніченко прагне побудувати кар'єру у Фінляндії, здобути вищу освіту та залишитися в країні на постійній основі.

"Я не хочу залежати від виплат Kela (державна служба соцзабезпечення — ред.). Я хотів би розпочати свою кар'єру, але ринок праці не дає такої можливості", — каже українець.

Нагадаємо, в Омані українські туристи опинилися в центрі міжнародного скандалу після відео, на якому вони сидять на морській черепасі під час відкладання нею яєць. На інших кадрах видно, як вони тримають новонароджених черепашенят, після чого влада Омана повідомила про юридичні заходи щодо інциденту.

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