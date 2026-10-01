Российские компании продолжают стремительно терять прибыль. По данным Росстата, за январь–июль они заработали 13 триллионов рублей: именно в этой сумме выражается разница между прибылью прибыльных компаний и убытками убыточных.

Этот показатель уже достиг уровня 2020 года, когда были введены "ковидные" локдауны в связи с распространением пандемии. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

По сравнению с 2025 годом доходы российских компаний сократились на 15,7%. Если учесть уровень инфляции, то этот показатель становится еще более красноречивым и свидетельствует о том, что реальные доходы сократились на 21%. По подсчётам, за последние семь месяцев они почти вдвое (на 44%) меньше, чем были в 2021 году.

Прибыльные на данный момент компании потеряли номинальную прибыль за год на 5,3%. Те фирмы, которые работают "в минус", понесли потери в прибыли в размере 25,6% за год. В целом, по подсчетам аналитиков, "в минусе" сейчас в России работает каждая третья компания.

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Если в 2025 году экономический рост значительно замедлился, то в текущем году аналитики отмечают его фактическую остановку. Руководители компаний жалуются на низкий спрос. При этом инфляция остается высокой, расходы растут, но слабый спрос не позволяет полностью переложить их на цены, что приводит к падению доходов.

Алексей Климюк из "Альфа-капитала" добавил, что на прибыль компаний оказывают давление высокие зарплаты и процентные ставки. При этом растет налоговая нагрузка на бизнес. Все эти факторы, в свою очередь, влекут за собой сокращение инвестиций из-за сопутствующих рисков.

По данным Росстата, за семь месяцев зарплаты выросли на 12,2%, или на 6% в реальном выражении. Экономику спасает сильный потребительский спрос, который продолжает удерживать её от погружения в рецессию, однако зарабатывать на этом спросе компаниям становится всё сложнее. По подсчётам, в розничной торговле (кроме автомобилей) прибыль сократилась на 20% в годовом исчислении.

Климук также пояснил, что вследствие падения прибыли возникает ещё одна серьёзная проблема: ухудшается оценка кредитного качества компаний, а вместе с ней и условия кредитования. В результате растёт количество дефолтов.

При этом издание отмечает, что, в частности, из-за кризиса на Ближнем Востоке, повлекшего за собой рост цен на нефть, доходы добывающих компаний значительно выросли — на 36%. Также выросли доходы компаний-производителей транспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий и т. д.

Напомним, недавно агентство Reuters сообщало, что Кремль намеревается изъять активы у ряда западных компаний.

Ранее российский диктатор Владимир Путин засекретил данные о российских НПЗ и экспорте нефти.