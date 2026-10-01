У мінусі кожна третя фірма: прибутки російського бізнесу обвалилися до мінімуму з часів пандемії

Російські компанії продовжують стрімко втрачати свої прибутки. За січень-липень вони заробили 13 трильйонів рублів, як повідомив Росстат: таку різницю складає результат між прибутковими компаніями і втратами серед збиткових.

Цей показник вже досягнув рівня 2020 року, коли були запроваджені "ковідні" локдауни у зв'язку з поширенням пандемії. Про це розповіло видання The Moscow Times.

Порівняно з 2025 роком, заробітки російських компаній впали на 15,7%. Якщо врахувати рівень інфляції, то показник ще красномовніший і демонструє, що реальні прибутки скоротилися на 21%. За підрахунками упродовж останніх семи місяців, вони майже удвічі (на 44%) менші, ніж були у 2021 році.

Прибуткові наразі компанії втратили номінальний прибуток за рік на 5,3%. Ті фірми, що працюють "у мінус", зазнали втрат у прибутку у 25,6% за рік. Загалом, за підрахунками аналітиків, "у мінусі" зараз у Росії працює кожна третя компанія.

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Якщо у 2025 році економічне зростання сильно загальмувало, то у поточному році аналітики спостерігають фактичне зупинення. Керівники фірм скаржаться, що зазнають низького попиту. При тому, що інфляція залишається високою, витрати зростають, але слабкий попит не дозволяє повністю переносити їх у ціни, що спричиняє падіння доходів.

Олексій Климюк з "Альфа-капіталу" додав, що на прибутки компаній тиснуть високі зарплати і відсоткові ставки. При тому наростає податкове навантаження на бізнес. Всі ці чинники своєю чергою тягнуть за собою скорочення інвестицій через супутні ризики.

За даними Росстату, за сім місяців зарплати зросли на 12,2%, або на 6% у реальному вираженні. Економіку рятує сильний споживчий попит, який продовжує утримувати її від занурення в рецесію, проте заробляти на цьому попиті компаніям стає дедалі складніше. За підрахунками, у роздрібній торгівлі (крім автомобілів) прибутки скоротилися на 20% рік до року.

Климюк також пояснив, що внаслідок падіння прибутків виникає ще одна серйозна проблема: погіршується оцінка кредитної якості компаній, а з нею і умови кредитування. Відтак зростає кількість дефолтів.

При цьому, видання пише, що зокрема через кризу на Близькому Сході, яка спричинила ріст цін на нафту, значно наростили прибутки видобувні компанії — на 36%. Також зросли доходи компаній-виробників транспортних засобів, комп'ютерів, електронних та оптичних виробів тощо.

Нагадаємо, нещодавно агентство Reuters писало, що Кремль зібрався відібрати активи у низки західних компаній.

Раніше російський диктатор Володимир Путін засекретив дані про російські НПЗ і експорт нафти.