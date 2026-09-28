Відповідь на "недружні дії США": Путін засекретив дані про російські НПЗ і експорт нафти

Після схвалення нового пакету американських санкцій Володимир Путін підписав указ про повне засекречення даних щодо роботи російських НПЗ, експорту нафти та митної статистики.

Президент Росії Володимир Путін 28 вересня підписав указ, який обмежує доступ до значного масиву інформації про паливно-енергетичний комплекс країни. Зокрема, йдеться про дані щодо роботи нафтопереробних заводів, продажу пального та експорту енергоресурсів.

Документ опублікували на офіційному російському порталі правової інформації. Нові правила набули чинності одразу після оприлюднення указу.

Указ президента РФ Володимира Путіна №686 від 28 вересня 2026 року Фото: Скриншот

Які дані Росія вирішила приховати

Під обмеження потрапила інформація про обсяги переробки нафти та виробництва продукції російськими НПЗ. Також закривається доступ до даних про заплановані обсяги продажу автомобільного бензину та дизельного пального на біржових торгах.

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Обмеження стосуються і зовнішньої торгівлі. Серед даних, які не можна буде вільно поширювати, — назви та обсяги енергетичної продукції, її вартість, інформація про продавців, покупців і посередників, умови розрахунків та поставок.

Окремо йдеться про логістику. Під обмеження потрапляють відомості про дати та способи транспортування енергоресурсів, маршрути, пункти призначення, термінали, склади та їхні географічні координати. Також обмежується поширення зведеної митної статистики.

Заборона поширюється на публікації у ЗМІ та в інтернеті. Водночас передбачений виняток для інформації, яку компанія сама вирішила розкрити про свою діяльність.

Що написано в указі Путіна

У документі рішення пояснюють необхідністю вжити "невідкладних заходів" у відповідь на нібито "недружні" дії США, інших держав та міжнародних організацій, які, за формулюванням російської влади, суперечать міжнародному праву.

Водночас в указі не уточнюється, які саме дії США чи інших держав стали безпосередньою причиною запровадження обмежень.

Російському уряду доручено протягом 10 днів визначити конкретні коди продукції, інформація про яку підпадатиме під нові обмеження.

Рішення з'явилося на тлі ударів по НПЗ

Указ Путіна з'явився після серії ударів українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі. За даними Reuters, які наводять міжнародні та українські ЗМІ, протягом перших восьми місяців 2026 року російські НПЗ зазнавали успішних атак у середньому приблизно раз на три дні.

Водночас окремі російські підприємства вже повідомляли про наслідки атак. Зокрема, Куйбишевський НПЗ у Самарській області, за даними Reuters, зупинив переробку після атаки безпілотників у вересні.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, які цитує Reuters, у червні 2026 року обсяг переробки нафти в Росії скоротився приблизно на 30% у річному вимірі — до близько 3,8 млн барелів на добу. Це був найнижчий показник за понад два десятиліття.

Таким чином, тепер оцінювати стан російської нафтопереробки та обсяги експорту лише за офіційною відкритою статистикою буде складніше. При цьому сам указ не означає автоматичного припинення експорту або роботи НПЗ — він обмежує доступ і поширення певних даних про ці процеси.

Нагадаємо, що Росія вже раніше обмежувала публічний доступ до окремої статистики нафтової галузі. Новий указ розширює перелік інформації, доступ до якої обмежується, охоплюючи, зокрема, дані про переробку, експорт, контракти та логістику.

До слова, в ніч на 26 вересня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували два промислові об’єкти нафтової галузі, після чого на їхній території спалахнули пожежі. Місцева влада заявила про двох загиблих, одного тяжкопораненого та пошкодження житлового будинку.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони уразили НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську. Після них на місці спалахнула пожежа і здійнявся густий дим. Кадри атаки потрапили на відео, які поширили очевидці.