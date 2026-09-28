Ответ на "недружественные действия США": Путин засекретил данные о российских НПЗ и экспорте нефти

После утверждения нового пакета американских санкций Владимир Путин подписал указ о полном засекречивании данных о работе российских НПЗ, экспорте нефти и таможенной статистике.

28 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий доступ к значительному объему информации о топливно-энергетическом комплексе страны. В частности, речь идет о данных, касающихся работы нефтеперерабатывающих заводов, продажи топлива и экспорта энергоресурсов.

Документ был опубликован на официальном российском портале правовой информации. Новые правила вступили в силу сразу после обнародования указа.

Указ президента РФ Владимира Путина № 686 от 28 сентября 2026 года Фото: Скриншот

Какие данные Россия решила скрыть

Под ограничение попала информация об объемах переработки нефти и производства продукции российскими НПЗ. Также закрывается доступ к данным о запланированных объемах продаж автомобильного бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.

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Ограничения касаются и внешней торговли. Среди данных, которые нельзя будет свободно распространять, — названия и объемы энергетической продукции, её стоимость, информация о продавцах, покупателях и посредниках, условия расчётов и поставок.

Отдельно рассматривается вопрос о логистике. Под ограничения попадают сведения о датах и способах транспортировки энергоресурсов, маршрутах, пунктах назначения, терминалах, складах и их географических координатах. Также ограничивается распространение сводной таможенной статистики.

Запрет распространяется на публикации в СМИ и в интернете. В то же время предусмотрено исключение для информации о своей деятельности, которую компания сама решила раскрыть.

Что сказано в указе Путина

В документе это решение обосновывается необходимостью принять "неотложные меры" в ответ на якобы "недружественные" действия США, других государств и международных организаций, которые, по формулировке российских властей, противоречат международному праву.

В то же время в указе не уточняется, какие именно действия США или других государств стали непосредственной причиной введения ограничений.

Российскому правительству поручено в течение 10 дней определить конкретные коды продукции, информация о которой будет подпадать под новые ограничения.

Решение было принято на фоне ударов по НПЗ

Указ Путина был издан после серии ударов украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре. По данным Reuters, на которые ссылаются международные и украинские СМИ, в течение первых восьми месяцев 2026 года российские НПЗ подвергались успешным атакам в среднем примерно раз в три дня.

В то же время некоторые российские предприятия уже сообщали о последствиях атак. В частности, Куйбышевский НПЗ в Самарской области, по данным Reuters, приостановил переработку после атаки беспилотников в сентябре.

По данным Международного энергетического агентства, которые цитирует Reuters, в июне 2026 года объём переработки нефти в России сократился примерно на 30 % в годовом исчислении — до около 3,8 млн баррелей в сутки. Это был самый низкий показатель за более чем два десятилетия.

Таким образом, теперь оценивать состояние российской нефтепереработки и объемы экспорта исключительно по официальной открытой статистике станет сложнее. При этом сам указ не означает автоматического прекращения экспорта или работы НПЗ — он ограничивает доступ и распространение определенных данных об этих процессах.

Напомним, что Россия и ранее ограничивала общественный доступ к отдельным статистическим данным нефтяной отрасли. Новый указ расширяет перечень информации, доступ к которой ограничивается, включая, в частности, данные о переработке, экспорте, контрактах и логистике.

Кстати, в ночь на 26 сентября в Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали два промышленных объекта нефтяной отрасли, после чего на их территории вспыхнули пожары. Местные власти сообщили о двух погибших, одном тяжелораненом и повреждении жилого дома.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дроны нанесли удар по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся густой дым. Кадры атаки попали на видео, которое распространили очевидцы.