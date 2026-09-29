Цього місяця Росія передала активи швейцарського харчового гіганта Nestle, німецького оптового продавця Metro AG та французької роздрібної мережі Auchan під тимчасове управління російських компаній. А тепер заявляє, що це ще не кінець.

"Настав час для асиметричних заходів. Нехай подумають, які заходи вони вживають і які санкції запроваджують", — заявив агентству Reuters високопоставлене джерело в уряді, яке безпосередньо обізнане з ситуацією.

На запитання про те, які компанії можуть стати наступними цілями та чи можуть російські підрозділи італійського банку UniCredit і австрійського кредитора Raiffeisen також перейти під управління росіян, джерело відповіло: "Нехай бояться".

Російське корпоративне джерело, яке також висловилося на умовах анонімності, звинуватило європейські компанії в навмисному гальмуванні розвитку своїх російських підрозділів, що в кінцевому підсумку завдає шкоди російській економіці.

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Кремль уже заявив, що ці рішення були зумовлені "зростаючим рівнем залучення цих недружніх країн до безпосередніх бойових дій" проти Росії, але при цьому припустив, що ці кроки "можна скасувати".

"Наразі ми не бачимо підстав для скасування цього рішення. Ми не чуємо жодного розсудливого голосу, який закликав би до діалогу чи до зусиль з виправлення ситуації", — заявив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

ЄС заявляє, що Москва не виявляє справжнього бажання брати участь у мирних переговорах, і минулого тижня поновив санкції щодо понад 3000 фізичних та юридичних осіб.

Пєсков не надав жодних доказів чи подробиць щодо того, як європейські країни брали участь у військових операціях. Російські офіційні особи раніше згадували про постачання зброї, зокрема виробництво безпілотників у ЄС, а також надання інформації для наведення та розвідки.

"Якщо ви визнаєте, що ваша зброя використовується проти нас, і ми її збиваємо, називайте це як хочете, але я не сумніваюся, що це війна, яку Європа веде проти нас", — заявив у вівторок міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Росія також критикує ЄС за замороження близько 210 мільярдів євро її суверенних активів у відповідь на війну, а також за переслідування активів російських компаній у Європі та інших західних країнах.

ЄС, який є незмінним прихильником України протягом більш ніж 4,5-річної війни, звинуватив Росію в нападах на європейську територію, а деякі представники уряду та розвідувальних служб висловили побоювання щодо можливого вторгнення Росії в майбутньому. Москва заперечує ці звинувачення.

Відомо, що з початку повномасштабної війни Росія запровадила "тимчасове" зовнішнє управління у 135 компаніях, афілійованих з іноземними підприємствами, переважна більшість з яких розташована в країнах ЄС, зокрема французька харчова група Danone та данська пивоварна компанія Carlsberg.

Жодна велика американська компанія не стала об’єктом подібних заходів, хоча деякі менші фірми, такі як американський приватний інвестиційний фонд NCH Capital, чий російський бізнес включає сільськогосподарські активи, також були передані під зовнішнє управління.

За даними Американської торговельної палати в Росії, цього року в Росії, як і раніше, працюють близько 300 американських компаній. Росія та США ведуть переговори щодо можливостей для розвитку бізнесу після відновлення миру в Україні.

Нагадаємо, Путін передав активи німецької мережі Metro в РФ компанії, яка з’явилася 20 днів тому.

До цього Путін передав під тимчасове управління також російські активи одразу кількох французьких компаній, зокрема "Ашан". Їх отримала компанія, яку очолює генерал МВС Андрій Краюшкін.