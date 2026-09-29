В этом месяце Россия передала активы швейцарского пищевого гиганта Nestle, немецкого оптового продавца Metro AG и французской розничной сети Auchan под временное управление российских компаний. А теперь заявляет, что это не конец.

"Пришло время для асимметричных мер. Пусть подумают, какие меры они принимают и какие санкции вводят", — заявил агентству Reuters высокопоставленный источник в правительстве, непосредственно знакомый с ситуацией.

На вопрос о том, какие компании могут стать следующими целями и могут ли российские подразделения итальянского банка UniCredit и австрийского кредитора Raiffeisen быть также переданы под управление россиян, источник ответил: "Пусть боятся".

Российский корпоративный источник, также говоривший на условиях анонимности, обвинил европейские фирмы в преднамеренном подавлении развития своих российских подразделений, что в конечном итоге наносит ущерб российской экономике.

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Кремль уже заявил, что эти решения были продиктованы "возрастающим уровнем вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия" против России, но при этом предположил, что эти шаги "обратимы".

"На данный момент мы не видим оснований для отмены решения. Мы не слышим ни одного разумного голоса, призывающего к диалогу или к усилиям по исправлению ситуации", — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

ЕС заявляет, что Москва не проявляет настоящего желания участвовать в мирных переговорах и на прошлой неделе возобновил санкции в отношении более чем 3000 физических и юридических лиц.

Песков не предоставил никаких доказательств или подробностей о том, как европейские страны участвовали в военных операциях. Российские официальные лица ранее упоминали поставки оружия, включая производство беспилотников в ЕС, а также предоставление информации для целеуказания и разведки.

"Если вы признаете, что ваше оружие используется против нас, и мы его сбиваем, называйте это как хотите, но я не сомневаюсь, что это война, которую Европа ведет против нас", — заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия также критикует ЕС за замораживание около 210 миллиардов евро ее суверенных активов в ответ на войну, а также за преследование активов российских компаний в Европе и других западных странах.

ЕС, стойкий сторонник Украины на протяжении более чем 4,5-летней войны, обвинил Россию в нападениях на европейскую территорию, а некоторые представители правительства и разведывательных служб высказали опасения по поводу возможного вторжения России в будущем. Москва отрицает эти обвинения.

Известно, что с начала полномасштабной войны Россия ввела "временное" внешнее управление в 135 компаниях, аффилированных с иностранными предприятиями, подавляющее большинство из которых находятся в странах ЕС, включая французскую пищевую группу Danone и датскую пивоваренную компанию Carlsberg.

Ни одна крупная американская компания не стала объектом подобных мер, хотя некоторые более мелкие фирмы, такие как американский частный инвестиционный фонд NCH Capital, чей российский бизнес включает сельскохозяйственные активы, также были переданы под внешнее управление.

По данным Американской торговой палаты в России, в этом году в России по-прежнему работают около 300 американских компаний. Россия и США ведут переговоры о возможностях для развития бизнеса после восстановления мира на Украине.

Напомним, Путин отдал активы немецкой сети Metro в РФ компании, которая появилась 20 дней назад.

До этого под временное управление Путин передал также российские активы сразу нескольких французских компаний, в том числе "Ашан". Их получила компания, которую возглавляет генерал МВД Андрей Краюшкин.