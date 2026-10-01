Октябрь принесет новые выплаты: кому повысили зарплаты и стипендии в Украине

Минимальная зарплата в Украине в октябре составляет 8 647 грн. А как обстоят дела с надбавками учителям, медикам и студентам? Фокус собрал всю актуальную информацию.

С 1 октября в стране не предусмотрено общего повышения минимальной заработной платы. Между тем, согласно новым правилам, с 1 сентября студентам повысили академические стипендии. Также произошли изменения в оплате труда работников образования. Их должностные оклады с сентября увеличились на 20%.

"Фокус" выяснил , как обстоят дела с зарплатами, доплатами и стипендиями.

Какова минимальная зарплата в октябре

С 1 октября минимальная заработная плата в Украине остается на уровне 8 647 грн в месяц. Минимальная почасовая заработная плата составляет 52 грн. Цифры свидетельствуют о том, что отдельного повышения минимальной заработной платы на данный момент не произошло.

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В то же время в государственном бюджетном планировании на 2027 год заложен показатель минимальной заработной платы в размере 9 546 грн.

9 546 грн — это размер минимальной заработной платы на следующий год. Это не новая минимальная заработная плата для работников в октябре 2026 года

Если от минимальной зарплаты в размере 8 647 грн вычесть 18 % НДФЛ и 5 % военного сбора, то ориентировочно останется 6 658 грн без учета возможных других удержаний и налоговой социальной льготы.

Повышение стипендий — что известно

Для студентов октябрь уже стал первым полным месяцем, когда вступили в силу новые, повышенные размеры академических стипендий. С 1 сентября 2026 года их размеры были увеличены, в основном вдвое.

По данным Министерства финансов Украины Фото: Фокус

Студентам высших учебных заведений выплачивают:

минимальную академическую стипендию в размере 4 000 грн;

повышенную академическую стипендию за особые успехи в размере 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу составляет 5 100 грн;

стипендия Кабинета Министров — 8 000 грн;

стипендия Верховной Рады — 8 800 грн;

президентская стипендия составляет 20 000 грн.

Отметим, что 4 000 грн не являются гарантированной ежемесячной суммой выплат для каждого студента. Академические стипендии назначаются по результатам учебы в соответствии с рейтингом, а отдельные виды стипендий предусмотрены для определенных категорий студентов или победителей соответствующих конкурсов.

Сколько получают студенты колледжей и учащиеся профессионально-технических училищ

Для студентов, получающих довысшее и профессиональное образование, также введены новые размеры стипендий:

минимальная академическая стипендия в учреждениях профессионального предвысшего образования составляет 3 020 грн;

для учащихся учреждений профессионального образования минимальная академическая стипендия составляет 2 500 грн.

Также отметим, что такие выплаты не означают, что их автоматически получают все учащиеся.

Повысились ли зарплаты учителей

Для педагогических работников изменения вступили в силу уже 1 сентября. Должностные оклады педагогов повысили на 20%.

Александра Мироненко , экономистка ЦЕС

Повышение окладов учителям обеспечила новая программа повышения престижности труда в сфере образования, часть которой затем была перенаправлена ​​в образовательную субвенцию, чтобы осуществить ожидаемое повышение выплат. По состоянию на данный момент мы имеем данные о среднемесячной зарплате в сфере образования позднее июля - 20 445 грн, что на 19% больше, чем в ноябре прошлого года. Но фактически поднятие на 30% с 1 января произошло не везде или не в полном объеме.

В то же время фактическая выплата зависит от тарифного разряда, ставки, педагогического стажа, рабочей нагрузки, надбавок и других составляющих.

Отдельного общего повышения зарплат с 1 октября 2026 года не предусмотрено. Минимальная зарплата остается на уровне 8 647 грн

Что с зарплатами медиков и социальных работников

Для отдельных категорий работников сферы здравоохранения и социальной защиты размер выплат также зависит от должности и условий труда.

Ориентировочно выплаты могут составить:

младшая медицинская сестра — около 10 150 грн;

специалист по социальной работе — около 16 930 грн;

социальный менеджер — около 20 600 грн;

для врачей первичной и неотложной медицинской помощи ориентировочная сумма может достигать 35 000 грн при соответствующих условиях.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал, кому на самом деле присуждаются академические стипендии в Украине. Также уже говорилось о пенсиях в Украине, а именно об общем повышении с 1 октября и действующих размерах выплат.