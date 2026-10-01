Жовтень принесе нові виплати: кому підвищили зарплати та стипендії в Україні

Мінімальна зарплата в Україні в жовтні становить 8 647 грн. А як щодо вчителів, медиків та студентів? Фокус зібрав всю актуальну інформацію.

Від 1 жовтня в державі не передбачено загального підвищення мінімальної зарплати. ТИм часом, згідно із новими правилами, від 1 вересня студентам підвищили академічні стипендії. Також є зміни і в оплати праці освітян. Їхні посадові оклади від вересня збільшилися на 20%.

Фокус дізнався про ситуацію із зарплатами, доплатами і стипендіями.

Яка мінімальна зарплата у жовтні

Від 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні залишається на рівні 8 647 грн на місяць. Мінімальна погодинна зарплата становить 52 грн. Цифри свідчать про те, що окремого підвищення мінімальної зарплати станом на зараз не відбулося.

Водночас у державному бюджетному плануванні на 2027 рік закладено показник мінімальної зарплати 9 546 грн.

Видео дня

9 546 грн — це сума мінімальної зарплати на наступний рік. Вона не є новою мінімальною зарплатою для працівників у жовтні 2026-го

Якщо від мінімальної зарплати у 8 647 грн відняти 18% ПДФО та 5% військового збору, орієнтовно залишиться 6 658 грн без урахування можливих інших утримань та податкової соціальної пільги.

Підвищення стипендій — що відомо

Для студентів жовтень уже є першим повним місяцем, коли набули чинності нові підвищені розміри академічних стипендій. Їх збільшені від 1 вересня 2026 року, переважно вдвічі.

За даними Міністерства фінансів України Фото: Фокус

Студентам закладів вищої освіти виплачують:

мінімальну академічну стипендію у розмірі 4 000 грн;

підвищену академічну стипендію за особливі успіхи в розмірі 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом становить 5 100 грн;

стипендія Кабінету Міністрів — 8 000 грн;

стипендія Верховної Ради — 8 800 грн;

президентська стипендія становить 20 000 грн.

Зазначимо, що 4 000 грн не є гарантованою щомісячною сумою виплат для кожного студента. Академічні стипендії призначаються за результатами навчання відповідно до рейтингу, а окремі види стипендій передбачені для визначених категорій студентів або переможців відповідних конкурсів.

Скільки отримують студенти коледжів та учні профтехів

Для здобувачів фахової передвищої та професійної освіти також діють нові розміри стипендій:

мінімальна академічна стипендія у закладах фахової передвищої освіти становить 3 020 грн;

для учнів закладів професійної освіти мінімальна академічна стипендія становить 2 500 грн.

Також додамо, що такі виплати не означають, що їх автоматично отримують усі здобувачі освіти.

Чи зросли зарплати вчителів

Для педагогічних працівників зміни почали діяти ще 1 вересня. Посадові оклади педагогів підвищили на 20%.

Олександра Мироненко , економістка ЦЕС

Підвищення окладів вчителям забезпечила нова програма підвищення престижності праці у сфері освіти, частина якої потім перенаправили в освітню субвенцію, щоб здійснити очікуване підвищення виплат. Станом на зараз ми маємо дані про середньомісячну зарплату в сфері освіти найпізніше за липень - 20 445 грн. Це на 19% більше, ніж у листопаді минулого року. Але фактично, підняття на 30% з 1 січня відбулась не всюди або не у повному обсязі.

Водночас фактична виплата залежить від тарифного розряду, ставки, педагогічного стажу, навантаження, надбавок та інших складових.

Окремого загального підвищення зарплат із 1 жовтня 2026 року немає. Мінімальна зарплата залишається на рівні 8 647 грн

Що із зарплатами медиків і соцпрацівників

Для окремих категорій працівників сфери охорони здоров'я та соціального захисту розмір виплат також залежить від посади та умов роботи.

Орієнтовно виплати можуть становити:

молодша медична сестра — близько 10 150 грн;

фахівець із соціальної роботи — близько 16 930 грн;

соціальний менеджер — близько 20 600 грн;

для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги орієнтир може сягати 35 000 грн за відповідних умов.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, кому насправді присуджуються академічні стипендії в Україні. Також вже йшлося про пенсії в Україні, а саме загальне підвищення від 1 жовтня та чинні суми виплат.