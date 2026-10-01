Бронирование работников во время войны: какие предприятия имеют на это право

Украинское законодательство разрешает освобождать от мобилизации сотрудников государственных органов, предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и компаний, имеющих критически важное значение. При этом индивидуальные предприниматели не имеют права освобождать от мобилизации своих наемных работников.

Об этом говорится в материале издания "Новости.LIVE".

Право на отсрочку предусмотрено для органов государственной власти и местного самоуправления. Отсрочку также могут оформить компании, привлечённые к выполнению конкретных мобилизационных заказов или задач, если их сотрудники необходимы для этой работы.

Отдельно рассматриваются учреждения и организации, обеспечивающие потребности Вооружённых Сил Украины и других воинских формирований. Это, в частности, производители специализированных товаров, подрядчики и поставщики услуг для армии.

Еще одна категория — предприятия жизненно важной важности. Речь идет о компаниях, бесперебойная работа которых признана необходимой для поддержания экономики, обеспечения потребностей воинских формирований и базовых потребностей населения в условиях войны.

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В то же время физические лица-предприниматели не могут бронировать своих наемных работников. В материале отмечается, что ни Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни постановление правительства № 194 не включают ФЛП в число субъектов, имеющих право резервировать военнообязанных.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года отдельные категории граждан не подлежат мобилизации. В частности, речь идет о людях с инвалидностью, многодетных родителях, студентах при наличии оформленной отсрочки, забронированных работниках и женщинах.

Кроме того, предприятиям необходимо обновить решение о статусе критичности, если оно было получено до 2 июня 2026 года и с тех пор статус не подтверждался. В отсутствие обновленного решения резервирование работников будет возможно только до 1 сентября.