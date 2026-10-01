Бронювання працівників під час війни: які підприємства мають на це право

Українське законодавство дозволяє бронювати від мобілізації працівників державних органів, підприємств, що виконують мобілізаційні завдання, та критично важливих компаній. Водночас ФОПи не мають права бронювати своїх найманих працівників.

Про це йдеться в матеріалі видання Новини.LIVE.

Право на бронювання передбачене для органів державної влади та місцевого самоврядування. Відстрочку також можуть оформлювати компанії, залучені до виконання конкретних мобілізаційних замовлень або завдань, якщо їхні працівники необхідні для цієї роботи.

Окремо йдеться про установи та організації, які забезпечують потреби Збройних Сил України та інших військових формувань. Це, зокрема, виробники спеціалізованих товарів, виконавці робіт і надавачі послуг для армії.

Ще одна категорія — критично важливі підприємства. Йдеться про компанії, безперебійна робота яких визнана необхідною для підтримки економіки, забезпечення потреб військових формувань та базових потреб населення під час війни.

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Водночас фізичні особи-підприємці не можуть бронювати своїх найманих працівників. У матеріалі зазначається, що ні Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ні урядова постанова №194 не містять ФОПів серед суб’єктів, які мають право бронювати військовозобов’язаних.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2026 року окремі категорії громадян не підлягають мобілізації. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів за умови оформленої відстрочки, заброньованих працівників та жінок.

Крім того, підприємствам необхідно оновити рішення про статус критичності, якщо його було отримано до 2 червня 2026 року і відтоді статус не перепідтверджували. За відсутності оновленого рішення бронювання працівників буде можливим лише до 1 вересня.