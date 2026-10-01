Деньги за работу под обстрелами: столичные медики будут получать доплаты за выезды

Киев готовит дополнительные выплаты для врачей, которые первыми прибывают на места российских ударов. О доплатах медикам скорой помощи сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Столичные медики, спасающие людей от последствий российских атак, могут получить дополнительные средства от города. О намерении ввести такие выплаты сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Доплаты предусмотрены именно для сотрудников служб экстренной медицинской помощи — тех, кто выезжает непосредственно на места попаданий во время обстрелов столицы.

"Киевсовет планирует увеличить финансирование выплат столичным медикам. А именно — ввести доплаты медикам скорой помощи, которые выезжают на места попаданий во время атак врага на Киев", — написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что медики неизменно первыми оказываются на месте происшествия. Они работают и днем, и ночью, борясь за здоровье и жизнь людей.

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По словам Кличко, на сегодняшнем заседании Киевсовета в центре внимания — корректировка городского бюджета и программы социально-экономического развития столицы.

Ранее директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан уточнила, что бригады скорой медицинской помощи в дополнение к зарплатам получат безвозвратную финансовую помощь. Ее будут начислять за работу во время воздушной тревоги, непосредственно на месте происшествия, а также на месте происшествия во время тревоги — по более высокой ставке.

Ранее сообщалось, что перед Украиной встали сразу два бюджетных вызова: 29,5 млрд долларов требуются на уже запланированные гражданские расходы, а еще 27 млрд долларов — на новые нужды обороны, которые пока не были подробно описаны. Если первый дефицит не будет покрыт международной помощью, под угрозой окажутся зарплаты учителей и врачей; без средств на покрытие второго дефицита правительству придется сократить гражданские расходы или прибегнуть к инфляционному финансированию.

Кроме того, мы писали, что минимальная зарплата в Украине в октябре составляет 8 647 грн — а сколько получают учителя, медики и студенты, "Фокус" собрал в отдельном материале.