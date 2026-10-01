Гроші за роботу під обстрілами: столичні медики отримуватимуть доплати за виїзди

Київ готує додаткові виплати для лікарів, які першими приїжджають на місця російських ударів. Про доплати медикам екстреної допомоги повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Столичні медики, які рятують людей від наслідків російських атак, можуть отримати додаткові гроші від міста. Про намір запровадити такі виплати повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Доплати передбачені саме для працівників екстреної медицини – тих, хто виїжджає безпосередньо на місця влучань під час ударів по столиці.

"Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме – ввести доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучень під час атак ворога на Київ", – написав Кличко.

Мер підкреслив, що медики незмінно опиняються на місці ураження першими. Вони працюють і вдень, і вночі, борючись за здоров'я та життя людей.

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За словами Кличка, на сьогоднішньому засіданні Київради в центрі уваги – коригування міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку столиці.

Раніше директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан уточнювала, що бригади екстреної медичної допомоги додатково до зарплат отримають безповоротну фінансову допомогу. Її нараховуватимуть за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці ураження, а також на місці ураження під час тривоги – за вищою ставкою.

Раніше повідомлялося, що перед Україною постали відразу два бюджетні виклики: 29,5 млрд доларів потрібні на вже заплановані цивільні витрати, і ще 27 млрд доларів – нова потреба оборони, яку поки що не деталізували. Якщо перший дефіцит не перекриє міжнародна допомога, під загрозою виявляться зарплати вчителів і лікарів; без коштів на другий уряду доведеться різати цивільні видатки або піти на інфляційне фінансування.

Крім того, ми писали, що мінімальна зарплата в Україні у жовтні становить 8 647 грн – а скільки отримують учителі, медики та студенти, Фокус зібрав в окремому матеріалі.